32 franquias baratas a partir de R$ 5.000 para abrir o próprio negócio

O setor de franquias fechou o primeiro trimestre de 2026 com faturamento de R$ 72,7 bilhões, alta de 10,1% sobre o mesmo período de 2025, segundo a Associação Brasileira de Franchising (ABF). Em 2025, o setor somou R$ 301,7 bilhões, o maior faturamento da sua história. Para 2026, a entidade projeta crescimento nominal entre 8% e 10%.

Parte desse movimento passa pelas microfranquias. São redes com investimento inicial de até R$ 135.000. Nesse formato, a operação costuma ser enxuta. Algumas marcas funcionam a partir da casa do franqueado. Outras usam máquinas de autoatendimento ou quiosques com equipes de até cinco pessoas.

A lista a seguir reúne 32 marcas com aporte inicial entre R$ 5.000 e R$ 135.000. Há escolas de futebol licenciadas por clubes, minimercados autônomos, lavanderias, eletropostos e redes de alimentação. Os dados de faturamento e prazo de retorno foram informados pelas próprias redes.

Antes de investir, a recomendação é ler a Circular de Oferta de Franquia (COF) e conversar com franqueados da rede. Confira a lista a seguir:

1. Tenvê

A Tenvê atua na elaboração de laudos cautelares de veículos. O avaliador coleta fotos e informações pelo celular, enquanto a empresa utiliza inteligência artificial para cruzar os dados. Um corpo técnico da Tenvê valida e assina cada laudo. A operação funciona por licenciamento. A rede começou com 15 avaliadores e planeja chegar a 50 até o fim de 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 5 mil a R$ 12 mil

Prazo de retorno: cerca de dois meses

2. Escola do Sport

A escola de futebol do Sport Club do Recife leva a metodologia de formação do clube para outras cidades do país. A operação é administrada pela Time Forte. Os licenciados recebem acesso a propriedades do clube.

Investimento inicial: R$ 5 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 12 mil a R$ 14 mil

Prazo de retorno: de oito a 12 meses

3. Mr. Fit

A Mr. Fit é uma rede de fast-food (comida rápida) saudável. O cardápio tem refeições, sanduíches, sucos funcionais e opções veganas e low carb (com baixo teor de carboidratos). Um dos pratos é o estrogonofe de biomassa de banana-verde. No modelo home office (operado de casa), o franqueado trabalha sozinho e gerencia as entregas.

Investimento inicial: a partir de R$ 6.999 (inclui taxa de franquia e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 4 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de quatro a oito meses

4. TZ Viagens

Fundada em 2012, a TZ Viagens é uma rede multimarcas de franquias de turismo. Tem 311 unidades em 24 estados. O franqueado pode atuar de casa ou em loja física. O trabalho é de consultoria e curadoria de viagens.

Investimento inicial: R$ 9,5 mil

Faturamento médio mensal: R$ 42 mil

Prazo de retorno: de 12 a 18 meses

5. Marketing Bag

A Marketing Bag vende publicidade em saquinhos de pão. Os saquinhos são distribuídos de graça em padarias parceiras e levam anúncios de empresas locais. O franqueado vende os espaços publicitários e opera no modelo home based (a partir de casa). A franqueadora acompanha os novos franqueados nos primeiros 60 dias de operação.

Investimento inicial: R$ 9.990

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: seis meses

6. Escola do Inter

A franquia de ensino de futebol do Sport Club Internacional leva o método de formação do clube para crianças e jovens. A operação é da Time Forte. Em seis meses, a rede abriu 35 unidades no país.

Investimento inicial: R$ 10 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 20 mil

Prazo de retorno: de oito a 12 meses

7. Escola de Esportes Flamengo

A Escola de Esportes Flamengo é focada em esportes olímpicos e administrada pela Time Forte. A metodologia foi desenvolvida a partir da experiência do clube em vôlei, basquete, judô, ginástica e natação. O programa inclui atividades de desenvolvimento socioemocional e de integração das famílias.

Investimento inicial: R$ 10 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 13 mil a R$ 18 mil

Prazo de retorno: de oito a 12 meses

8. 3, 2, 1 GO!

A 3, 2, 1 GO! é uma rede de viagens personalizadas para destinos no Brasil e no exterior. O modelo é home office (operado de casa), com franqueados no Brasil, no Canadá, nos Estados Unidos e na Europa. A rede cuida de visto, seguro viagem, passagem e hospedagem. Depois de Orlando, a marca passou a apostar no turismo reverso, que promove destinos brasileiros para estrangeiros.

Investimento inicial: R$ 12 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 15 mil a R$ 50 mil

Prazo de retorno: de três a seis meses

9. Publicarga

A Publicarga é uma franquia de mídia em totens de carregamento de celular. O franqueado vende os espaços publicitários dos totens e opera de casa. A franqueadora fornece os totens e o treinamento.

Investimento inicial: a partir de R$ 18,9 mil

Faturamento médio mensal: R$ 8 mil

Prazo de retorno: de seis a nove meses

10. PitCap

A PitCap opera vending machines (máquinas de autoatendimento) que higienizam capacetes. O equipamento usa luz UV-C e vapor para higienizar e desodorizar o capacete em menos de quatro minutos, com eficácia de até 99,9%, segundo a rede. Cada uso custa R$ 10, pago por Pix, cartão ou QR Code. O franqueado gerencia as máquinas à distância. A instalação leva cerca de 15 dias.

Investimento inicial: R$ 23,5 mil (inclui máquina e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 2,5 mil a R$ 3 mil

Prazo de retorno: dez meses

11. aiqfome

O aiqfome é um aplicativo de delivery (entrega) com atuação principal no interior do país. Desde 2020, faz parte do Grupo Magalu. O franqueado vende o aplicativo para restaurantes, farmácias, pet shops e supermercados da região. O app tem mais de 6 milhões de usuários e mais de 33 milhões de pedidos por ano. A implantação leva de quatro a seis meses, e o franqueado precisa ter presença na cidade.

Investimento inicial: a partir de R$ 26 mil

Faturamento médio mensal: R$ 56 mil

Prazo de retorno: 18 meses, em média

12. Escola Flamengo

A Escola Flamengo tem 25 anos de operação e mais de 500 mil alunos formados. Hoje, soma mais de 300 unidades e 40 mil alunos. A rede é administrada pela Time Forte.

Investimento inicial: R$ 40 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 25 mil a R$ 30 mil

Prazo de retorno: de oito a 12 meses

13. Maria Brasileira

A Maria Brasileira é uma rede de limpeza residencial e empresarial. Tem mais de 520 unidades, em todos os estados, e faz mais de 1 milhão de atendimentos por ano. Os serviços incluem limpeza pós-obra, passadoria e limpeza de vidros.

Investimento inicial: R$ 49,3 mil (inclui taxa de franquia, kit de equipamentos e capital de giro)

Faturamento médio mensal: R$ 45 mil

Prazo de retorno: 14 meses

14. Pastel do Bairro

Fundada em 2026 na Chácara Santo Antônio, em São Paulo, a rede de pastelaria opera no modelo dark kitchen (cozinha que atende só por delivery). Os pastéis têm 20 e 30 centímetros e são fritos em óleo de algodão. O carro-chefe é o sabor costelinha de porco com molho barbecue. A decoração faz referência às décadas de 1940 e 1950.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 18 meses

15. Minha Quitandinha

A Minha Quitandinha é uma startup de minimercados autônomos instalados em condomínios residenciais e comerciais. As lojas funcionam 24 horas, sem atendentes. A rede tem 870 unidades, entre abertas e em implantação, em 25 estados. A marca projeta encerrar 2026 com 300 novas lojas.

Investimento inicial: a partir de R$ 50 mil (inclui taxa de franquia e instalação)

Faturamento médio mensal: R$ 20 mil

Prazo de retorno: de dez a 18 meses

16. Izu Master Roll

A rede de culinária japonesa é do Grupo IZU, de Daniel Alencar Coelho e Barbara Alencar Coelho. A marca nasceu de um reality show de culinária japonesa. Os pratos vencedores das provas entram no cardápio das unidades. A meta é chegar a 100 unidades franqueadas em 12 meses.

Investimento inicial: R$ 50 mil

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 178 mil

Prazo de retorno: 18 meses

17. Avend

Fundado em 2021, o Grupo Avend vende, mantém e administra máquinas de vendas automáticas. A empresa entrou no franchising em 2025 e tem 360 operações: 247 franqueadas e 113 próprias. O modelo é home based (sem loja física). O franqueado acompanha vendas, estoque e alertas de reabastecimento por aplicativo.

Investimento inicial: a partir de R$ 55 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de dez a 16 meses

18. Le Petit Macarons

Fundada em 2014 em Bento Gonçalves (RS), a Le Petit Macarons vende o doce francês em mais de 30 sabores, todos sem glúten. O modelo de franquia usa máquinas autônomas instaladas em locais de circulação, como estações de metrô. As máquinas vendem 24 horas, sem funcionários.

Investimento inicial: a partir de R$ 60 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: a partir de R$ 30 mil

Prazo de retorno: a partir de 12 meses

19. CleanNew

A CleanNew é uma rede de higienização e impermeabilização de estofados. No modelo home based (sem ponto físico), o profissional vai até o cliente com uma mala de equipamentos para tratar sofás, colchões e poltronas.

Investimento inicial: R$ 63.799 (inclui equipamentos, estoque, kits, uniforme e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 30 mil a R$ 100 mil

Prazo de retorno: de seis a 12 meses

20. Pet Mais Vida

A Pet Mais Vida vende planos de saúde para cães e gatos. O modelo é home based (operado de casa). O franqueado fecha parcerias com clínicas veterinárias e amplia a base de clientes na região. A rede dá suporte à gestão.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: de R$ 9 mil a R$ 11 mil

Prazo de retorno: 24 meses

21. Peggô Market

Fundada em 2021, a Peggô Market é uma rede de mercados autônomos. Tem 364 franquias em operação em 20 estados.

Investimento inicial: a partir de R$ 70 mil

Faturamento médio mensal: R$ 30 mil

Prazo de retorno: de oito a 12 meses

22. Voltta Energy

A Voltta Energy é uma franquia de eletropostos (pontos de recarga de carros elétricos). Os carregadores ficam em supermercados, shoppings, centros empresariais, farmácias e clínicas. O franqueado acompanha a operação à distância por aplicativo. A rede apoia a escolha do ponto e a operação dos equipamentos.

Investimento inicial: a partir de R$ 78 mil

Faturamento médio mensal: cerca de R$ 15 mil

Prazo de retorno: 18 meses

23. Lave & Pegue

Criada no Rio de Janeiro em 2020, a Lave & Pegue é uma lavanderia express (de serviço rápido) com atendimento automatizado. Entrou no franchising em 2022 e tem 322 unidades: 314 franqueadas e oito próprias. A rede opera em três formatos: loja, contêiner e condomínio. O foco são cidades do litoral e o público turista.

Investimento inicial: a partir de R$ 78,3 mil

Faturamento médio mensal: não informado

Prazo de retorno: de 12 a 24 meses

24. Capipoint Coffee Business

A Capipoint é uma rede de cafés de autosserviço. As máquinas ficam em estações, hospitais e centros corporativos e não exigem equipe. O franqueado dedica poucas horas por semana à operação e acompanha consumo e reposição em tempo real. O cardápio tem cappuccino, mocaccino, café americano e chocolate quente, com xaropes de caramelo, baunilha, avelã e pipoca.

Investimento inicial: R$ 80 mil

Faturamento médio mensal: R$ 12 mil

Prazo de retorno: de dez a 18 meses

25. Momento Bendito

O Momento Bendito é uma cafeteria artesanal com cardápio de cafés, doces e lanches.

Investimento inicial: a partir de R$ 87 mil

Faturamento médio mensal: R$ 50 mil

Prazo de retorno: de 24 a 36 meses

26. Bengô Açaí

A Bengô Açaí é uma rede de açaí, sorvetes e sobremesas geladas com fabricação própria. Está no franchising desde 2023. O cardápio tem mais de 40 acompanhamentos. O quiosque opera com dois funcionários. A rede soma mais de 150 lojas, entre vendidas e em operação, em 12 estados. A meta é faturar R$ 146 milhões até o fim de 2026.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil (inclui taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 60 mil

Prazo de retorno: até 24 meses

27. Espetto Carioca

O Espetto Carioca é uma rede de espetinhos com mais de 30 sabores, de carnes a opções veganas. A rede vende mais de 150 mil espetos por mês.

Investimento inicial: a partir de R$ 100 mil

Faturamento médio mensal: R$ 100 mil

Prazo de retorno: de 18 a 24 meses

28. Fuel Eyewear

Fundada em 2013, a Fuel Eyewear vende óculos de sol e de grau. A rede tem mais de 65 unidades em shoppings e aeroportos.

Investimento inicial: a partir de R$ 106,3 mil no modelo quiosque (inclui taxa de franquia, projeto, equipamentos, montagem e estoque inicial)

Faturamento médio mensal: de R$ 45 mil a R$ 150 mil

Prazo de retorno: de 15 a 18 meses

29. Instituto Visão Solidária (IVS)

Fundado em 2015, o IVS é uma rede óptica que vende armações e lentes a preços acessíveis, com entrega rápida.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil (modelo microfranquia)

Faturamento médio mensal: de R$ 80 mil a R$ 300 mil

Prazo de retorno: de 13 a 18 meses

30. SorriaMed

A SorriaMed é uma rede de consultórios odontológicos fundada em 2005. Já atendeu mais de 120 mil pacientes. As clínicas fazem todas as etapas dos procedimentos na própria unidade. A rede entrou no franchising em 2024 e tem cinco unidades no Rio de Janeiro.

Investimento inicial: a partir de R$ 120 mil

Faturamento médio mensal: R$ 400 mil

Prazo de retorno: 18 meses

31. Emagrecentro

A Emagrecentro é uma rede de emagrecimento e estética corporal com mais de 450 unidades, incluindo operações nos Estados Unidos e no Paraguai. A rede usa o Método 4 Fases, patenteado e desenvolvido pelo médico Edson Ramuth.

Investimento inicial: R$ 134,4 mil (inclui capital de instalação e taxa de franquia)

Faturamento médio mensal: R$ 85 mil

Prazo de retorno: de seis a 12 meses

32. Porto do Sabor

Criada em 1997 no Rio de Janeiro, a Porto do Sabor vende sucos, açaí e sanduíches naturais. Está no franchising desde 2014. A microfranquia ocupa espaços a partir de 12 m² e opera com cinco funcionários por dia. Os carros-chefes são o açaí e a torta integral de frango.