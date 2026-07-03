Que horas será Brasil x Noruega neste domingo? Fifa toma decisão sobre o confronto

A Fifa decidiu nesta sexta-feira, 3, manter o jogo da seleção brasileira contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 17 horas (horário de Brasília).

A definição ocorreu após a organização comunicar às seleções a possibilidade de um atraso na partida.

A decisão da Fifa vale também para as partidas entre México e Inglaterra. A informação foi confirmada à Reuters por uma fonte com conhecimento das discussões, após avaliações sobre o impacto das condições climáticas.

O confronto entre México e Inglaterra permanece agendado para as 21h (de Brasília), no Estádio Azteca. Já Brasil e Noruega seguem com início previsto para as 17h (de Brasília), em Nova York.

Durante as últimas horas, a entidade analisou a possibilidade de antecipar o jogo entre mexicanos e ingleses em razão da previsão de tempo severo para o horário da partida. Apesar da avaliação, a programação foi mantida.

Antes da definição, um porta-voz da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o duelo entre Brasil e Noruega poderia começar uma hora mais tarde caso a Fifa alterasse o horário da partida entre México e Inglaterra.

Na fase anterior do torneio, o confronto entre México e Equador, válido pelos 16-avos de final, teve o início adiado em uma hora por causa das condições climáticas.

Onde assistir Brasil x Noruega?

O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo (5 de julho). A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (também disponível no Disney+), SBT e Globoplay.