Que horas será Brasil x Noruega neste domingo? Fifa toma decisão sobre o confronto

Repórter
Publicado em 3 de julho de 2026 às 20h35.
Última atualização em 3 de julho de 2026 às 20h55.
A Fifa decidiu nesta sexta-feira, 3, manter o jogo da seleção brasileira contra a Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, às 17 horas (horário de Brasília).
A definição ocorreu após a organização comunicar às seleções a possibilidade de um atraso na partida.
A decisão da Fifa vale também para as partidas entre México e Inglaterra. A informação foi confirmada à Reuters por uma fonte com conhecimento das discussões, após avaliações sobre o impacto das condições climáticas.
O confronto entre México e Inglaterra permanece agendado para as 21h (de Brasília), no Estádio Azteca. Já Brasil e Noruega seguem com início previsto para as 17h (de Brasília), em Nova York.
Durante as últimas horas, a entidade analisou a possibilidade de antecipar o jogo entre mexicanos e ingleses em razão da previsão de tempo severo para o horário da partida. Apesar da avaliação, a programação foi mantida.
Antes da definição, um porta-voz da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou que o duelo entre Brasil e Noruega poderia começar uma hora mais tarde caso a Fifa alterasse o horário da partida entre México e Inglaterra.
Na fase anterior do torneio, o confronto entre México e Equador, válido pelos 16-avos de final, teve o início adiado em uma hora por causa das condições climáticas.
O jogo entre Brasil e Noruega, pelas oitavas de final da Copa do Mundo, acontece neste domingo (5 de julho). A partida será transmitida ao vivo pela TV Globo, SporTV, CazéTV (também disponível no Disney+), SBT e Globoplay.