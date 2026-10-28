5 pontos para entender o uso de dados culturais em campanhas publicitárias

RESUMO ＋ Marcelo Aquilino, Head de Mídia e Dados da agência de publicidade independente GINGA, aponta cinco mudanças no planejamento de campanhas publicitárias, com foco na integração entre dados, inteligência cultural e análise humana. Segundo estudo da consultoria McKinsey & Company, 71% dos consumidores esperam experiências personalizadas, enquanto 76% se frustram quando isso não acontece.

A forma como as empresas desenvolvem campanhas de marketing está passando por uma transformação.

Se antes os dados eram utilizados principalmente para medir resultados, hoje eles ocupam um papel estratégico desde o planejamento das ações.

Nesse cenário, cresce também a importância da inteligência cultural como ferramenta para interpretar comportamentos, tendências e contextos que ajudam as marcas a tomar decisões mais assertivas.

A mudança acompanha uma demanda crescente dos consumidores por experiências mais relevantes.

Segundo a McKinsey & Company, 71% dos consumidores esperam que as empresas ofereçam experiências personalizadas, enquanto 76% afirmam sentir frustração quando isso não acontece.

O estudo mostra ainda que empresas que utilizam dados para personalizar suas estratégias podem aumentar as receitas entre 5% e 15% e elevar o retorno sobre investimento (ROI) de marketing entre 10% e 30%, reforçando o impacto da inteligência orientada por dados nos resultados de negócio.

Para Marcelo Aquilino, Head de Mídia e Dados da GINGA, agência de publicidade independente, os números evidenciam uma mudança estrutural no mercado.

“As marcas deixaram de competir apenas por atenção e passaram a disputar relevância. Para isso, não basta acumular dados. É preciso transformá-los em conhecimento e compreender o contexto em que as pessoas estão inseridas”.

De olho neste cenário, o executivo reúne 5 insights sobre as mudanças que estão consolidando uma nova forma de desenvolver campanhas.

1 - Dados mostram o comportamento, enquanto a inteligência cultural revela o contexto

Os indicadores ajudam a entender o que aconteceu em uma campanha, mas nem sempre explicam os fatores que influenciaram determinada decisão do consumidor.

É a inteligência cultural que amplia essa leitura ao considerar aspectos sociais, econômicos, geracionais e comportamentais.

“Os dados mostram padrões. A inteligência cultural explica o que existe por trás deles. Quando essas duas frentes trabalham juntas, as decisões deixam de ser baseadas em percepção e passam a refletir o comportamento real das pessoas”, avalia Marcelo.

2 - Dados e inteligência cultural ajudam a construir hipóteses mais relevantes

Em um cenário de mudanças rápidas de comportamento, dados não necessariamente oferecem certezas sobre o que vai funcionar.

Seu valor também está na capacidade de revelar sinais, identificar movimentos e alimentar hipóteses sobre novas oportunidades de conexão entre marcas e suas comunidades.

Quando combinadas à inteligência cultural, essas evidências ajudam a orientar experimentações com método e rigor, transformando percepções sobre a sociedade em caminhos que podem ser testados, aprendidos e aprimorados.

“Dados podem ser usados para construir hipóteses melhores. Quando conseguimos identificar sinais culturais e conectá-los ao comportamento das pessoas, abrimos espaço para experimentar novas formas de gerar vínculos genuínos entre marcas e comunidades. É desse processo, com método, teste e aprendizado, que podem surgir grandes iniciativas criativas e também grandes resultados de negócio”, afirma Aquilino.

3 - Cultura ocupa novo espaço dentro das decisões estratégicas

Transformações sociais, mudanças de linguagem, novas comunidades digitais e diferentes gerações influenciam diretamente a percepção sobre as marcas.

Compreender esses movimentos ajuda as empresas a desenvolverem campanhas mais relevantes e com resultados expressivos.

Segundo Aquilino, a inteligência cultural deixou de ser um diferencial e passou a integrar o processo estratégico das organizações que desejam construir relacionamentos de longo prazo com seus públicos.

4 - IA amplia capacidade analítica, mas estratégia continua sendo humana

Ferramentas de IA aceleram a coleta, organização e análise de grandes volumes de informação.

No entanto, interpretar nuances culturais, entender contexto e transformar dados em posicionamento continua sendo um papel essencialmente humano.

“A inteligência artificial potencializa nossa capacidade de análise, mas estratégia depende de repertório, sensibilidade e visão de negócio. A tecnologia oferece velocidade; as pessoas continuam sendo responsáveis por atribuir significado aos dados”, reforça.

5 - O futuro do mercado será definido pela integração entre dados, tecnologia e pessoas

Empresas que conseguem unir inteligência analítica, criatividade e leitura cultural terão maior capacidade de desenvolver campanhas relevantes, responder rapidamente às mudanças de comportamento e construir vantagem competitiva.

A tendência é que dados deixem de ser vistos como uma ferramenta de apoio e passem a ocupar uma posição cada vez mais central na tomada de decisão das estratégias de comunicação.

Ao olhar para os próximos anos, Aquilino acredita que a vantagem competitiva das marcas estará menos relacionada ao volume de dados disponíveis e mais à capacidade de transformar essas informações em inteligência estratégica.

Para ele, compreender o comportamento das pessoas, interpretar mudanças culturais e conectar esses aprendizados aos objetivos de negócio será um diferencial cada vez mais relevante em um cenário de comunicação impulsionado pela inteligência artificial.

“Estamos entrando em uma era em que informação, sozinha, não gera vantagem competitiva. O diferencial está na capacidade de interpretar dados, compreender a cultura e transformar esse conhecimento em decisões que aproximem marcas e pessoas. Quem conseguir unir tecnologia, inteligência e sensibilidade terá campanhas mais relevantes e negócios mais preparados para o futuro”, finaliza.