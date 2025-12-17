Esporte

Qual é o horário do jogo do Flamengo hoje?

Campeão da Libertadores, Flamengo decide o título intercontinental contra o PSG em partida única

Flamengo: rubro-negro entra em campo contra o PSG no Catar (Rodrigo Valle/Getty Images)

Publicado em 17 de dezembro de 2025 às 05h01.

O Flamengo entra em campo às 14h (horário de Brasília) nesta quarta-feira, 17, para enfrentar Paris Saint-Germain (PSG) na final da Copa Intercontinental da FIFA 2025. A partida será disputada no Estádio Ahmad Bin Ali, em Al Rayyan, Catar e definirá o campeão mundial de clubes desta temporada.

O Paris Saint-Germain avançou à decisão como campeão da Liga dos Campeões, enquanto o Flamengo garantiu sua vaga ao ganhar a Libertadores da América e superar dois adversários no caminho, o Cruz Azul, do México e o Pyramids, do Egito.

Onde assistir PSG x Flamengo?

Data: 17/12/2025

Horário: 14h (de Brasília)

Local: Estádio Ahmad Bin Ali, no Catar

Onde assistir:

TV Globo - TV aberta
SporTV - TV fechada
CazéTV e Ge TV - Youtube

