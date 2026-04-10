Copa do Mundo terá três árbitros brasileiros; veja quem são

O país também será representado por cinco auxiliares e um árbitro de vídeo ( (Foto de Rodolfo Buhrer/Sports Press Photo/Getty Images) )
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Publicado em 10 de abril de 2026 às 14h17.
A arbitragem brasileira voltará a ter protagonismo na próxima edição da Copa do Mundo. Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram confirmados para apitar partidas do torneio que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.
Além dos três árbitros brasileiros, a competição também contará com cinco auxiliares do país: Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS). Já Rodolpho Toski Marques (PR) atuará como VAR.
A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e terá partidas disputadas em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Com o aumento do número de jogos, também cresce a demanda por árbitros de diferentes federações.
Para apitar as 104 partidas da competição, a Fifa selecionou 52 árbitros, 87 auxiliares e 30 árbitros de vídeo, de diversas nações.
Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram escolhidos para apitar os jogos da Copa do Mundo após participarem de programas de preparação e avaliação da Fifa.
Abatti Abel, por exemplo, é considerado uma das principais apostas da arbitragem mundial. O catarinense ganhou projeção internacional após atuar em torneios organizados pela Fifa e Conmebol. Inclusive, ele será o primeiro árbitro de Santa Catarina a apitar um jogo de Mundial.
Aos 36 anos, ele já apitou Copa do Mundo sub-20 e Olimpíadas de Paris, em 2024, sendo inclusive o árbitro da decisão entre França e Espanha. No Mundial de Clubes em 2025, apitou o duelo entre Real Madrid x Borussia Dortmund.
Já Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus já carregam a experiência de apitar Copa do Mundo. Ambos estiveram no último mundial, que aconteceu no Catar em 2022. A dupla já faz parte dos árbitros mais consolidados do futebol sul-americano.