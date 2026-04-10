Copa do Mundo terá três árbitros brasileiros; veja quem são

A arbitragem brasileira voltará a ter protagonismo na próxima edição da Copa do Mundo. Ramon Abatti Abel, Wilton Pereira Sampaio e Raphael Claus foram confirmados para apitar partidas do torneio que acontecerá entre os dias 11 de junho e 19 de julho.

Além dos três árbitros brasileiros, a competição também contará com cinco auxiliares do país: Bruno Boschillia (PR), Bruno Pires (GO), Danilo Manis (SP), Rodrigo Figueiredo (RJ) e Rafael Alves (RS). Já Rodolpho Toski Marques (PR) atuará como VAR.

A Copa do Mundo de 2026 será a primeira da história com 48 seleções e terá partidas disputadas em três países: Estados Unidos, México e Canadá. Com o aumento do número de jogos, também cresce a demanda por árbitros de diferentes federações.

Para apitar as 104 partidas da competição, a Fifa selecionou 52 árbitros, 87 auxiliares e 30 árbitros de vídeo, de diversas nações.