Esporte

Fase de grupos copa 2026

FGV simula jogos da fase de grupos e aponta classificação do Brasil na Copa do Mundo

Ferramenta estima empate com Marrocos, vitória apertada sobre a Escócia e goleada contra o Haiti na fase de grupos

Seleção brasileira: Equipe estreia contra o Marrocos neste sábado, 13 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Seleção brasileira: Equipe estreia contra o Marrocos neste sábado, 13 (Mauro PIMENTEL / AFP)

Gabriella Brizotti
Gabriella Brizotti

Colaboradora

Publicado em 13 de junho de 2026 às 05h59.

Como seria a campanha do Brasil na fase de grupos da Copa do Mundo se pudéssemos fazer uma previsão? Uma ferramenta desenvolvida pelo Instituto Getúlio Vargas (FGV) permite projetar placares para todas as partidas do Mundial e aponta um cenário de classificação para a Seleção Brasileira.

De acordo com as simulações, o Brasil terminaria a primeira fase com sete pontos conquistados em três partidas. A equipe comandada por Carlo Ancelotti permaneceria invicta, mas avançaria às oitavas de final na segunda colocação do Grupo C.

Estreia sem gols contra o Marrocos

A projeção da FGV indica um empate sem gols entre Brasil e Marrocos na primeira rodada. O resultado deixaria a chave completamente aberta para as partidas seguintes.

Brasil tem segundo jogo com goleada

Na segunda rodada, a projeção é de uma vitória tranquila do Brasil sobre o Haiti por 3 a 0. O placar garantiria três pontos para a equipe brasileira e encaminharia a vaga nas oitavas de final.

Vitória mínima sobre a Escócia

No último compromisso, o simulador aponta uma vitória brasileira por 1 a 0 sobre a Escócia, selando o avanço na classificação para o mata-mata.

Simulação não representa previsão definitiva

A ferramenta da FGV utiliza modelos estatísticos para calcular probabilidades e projetar resultados, mas não representa uma previsão exata do que acontecerá em campo. O objetivo é oferecer cenários possíveis a partir dos dados disponíveis antes do início da competição.

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