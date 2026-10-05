Elencos mais valiosos do Brasileirão: time do G4 surpreende por colocação no ranking

RESUMO | Um levantamento detalhado do Transfermarkt revela o ranking de valor de mercado dos elencos do Campeonato Brasileiro 2026, destacando o impressionante contraste do Athletico-PR, que figura no G4 da competição mesmo fora do top 10 dos plantéis mais valiosos do país.

A relação entre o sucesso esportivo em campo e a valorização financeira dos ativos de um clube de futebol raramente se manifesta de forma tão explícita quanto na atual temporada do Campeonato Brasileiro. A performance coletiva de uma equipe não apenas atrai torcedores e patrocínios, mas também eleva a cotação individual de seus atletas no cenário internacional.

Essa dinâmica de crescimento acelerado foi atestada pela mais recente atualização do Transfermarkt, plataforma global especializada na avaliação de valores de mercado do futebol mundial. O estudo revelou que o Athletico-PR registrou a maior valorização de elenco entre os 20 clubes da Série A do Brasileirão no período recente, impulsionado diretamente por sua campanha consistente na parte de cima da tabela de classificação.

O valor de mercado estimado do plantel rubro-negro, que estava estipulado em 69 milhões de euros no mês de maio, disparou para 108,7 milhões de euros (o que equivale a cerca de R$ 641,2 milhões na cotação atual). Trata-se de um acréscimo de quase 40 milhões de euros (aproximadamente R$ 235 milhões) em poucos meses.

Segundo a análise do próprio Transfermarkt, essa alta decorre do fato de o Furacão ter se consolidado como a “grande surpresa do Brasileirão”. Sob o comando do técnico Odair Hellmann, a equipe ocupa atualmente a terceira colocação da Série A com 49 pontos.

O ranking dos elencos mais valiosos do Brasileirão

Palmeiras — 219 milhões de euros (cerca de R$ 1,35 bilhão) Flamengo — 211 milhões de euros (cerca de R$ 1,30 bilhão) Cruzeiro — 186 milhões de euros (cerca de R$ 1,14 bilhão) Corinthians — 157 milhões de euros (cerca de R$ 968 milhões) Vasco — 152 milhões de euros (cerca de R$ 938 milhões) Botafogo — 129 milhões de euros (cerca de R$ 796 milhões) Bahia — 124 milhões de euros (cerca de R$ 765 milhões) Fluminense — 121 milhões de euros (cerca de R$ 747 milhões) Santos — 115 milhões de euros (cerca de R$ 709 milhões) Atlético-MG — 110 milhões de euros (cerca de R$ 679 milhões) Athletico-PR — 109 milhões de euros (cerca de R$ 672 milhões) Red Bull Bragantino — 103 milhões de euros (cerca de R$ 635 milhões) São Paulo — 83 milhões de euros (cerca de R$ 512 milhões) Grêmio — 78 milhões de euros (cerca de R$ 481 milhões) Internacional — 72 milhões de euros (cerca de R$ 444 milhões) Coritiba — 50 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões) Vitória — 50 milhões de euros (cerca de R$ 308 milhões) Mirassol — 31 milhões de euros (cerca de R$ 191 milhões) Remo — 23 milhões de euros (cerca de R$ 141 milhões) Chapecoense — 22 milhões de euros (cerca de R$ 135 milhões)

O fenômeno Athletico-PR: fora do top 10 financeiro, mas consolidado no G4

Apesar de fazer uma boa campanha e figurar no G4 do Brasileirão, o Furacão não entra sequer nas dez primeiras posições dos elencos mais valiosos do país.

Com seu plantel avaliado em 109 milhões de euros (aproximadamente R$ 672 milhões), o clube paranaense aparece apenas na 11ª colocação geral em termos de valor de mercado.

Qual é o clube com o elenco mais valioso do Brasileirão segundo o Transfermarkt?

O Palmeiras lidera o ranking nacional, com um plantel avaliado em 219 milhões de euros, seguido de perto pelo Flamengo.

Em que posição o Athletico-PR aparece no ranking de valores?

O clube paranaense figura na 11ª colocação geral, com um elenco avaliado em 109 milhões de euros.

Como o Athletico-PR se destaca na tabela do campeonato?

Mesmo estando fora do top 10 financeiro, a equipe rubro-negra ocupa o G4 da Série A, demonstrando enorme eficiência esportiva frente a adversários mais caros.

Quais são os times que completam o topo da tabela de valorização?

Palmeiras, Flamengo, Cruzeiro e Corinthians formam o grupo dos quatro elencos com maior valor de mercado estimado no país.