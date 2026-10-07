Internacional x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e horário

O Estádio Beira-Rio, palco do confronto entre Internacional e Corinthians pelo Brasileirão. (FIFA via Getty Images (FIFA via Getty Images/Getty Images)
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h47.
RESUMO | Em um confronto direto dramático na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Internacional nesta quarta-feira, 7, às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da competição, com ambas as equipes buscando urgentemente somar pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.
A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um dos capítulos mais tensos da luta contra a degola na temporada. Na noite desta quarta-feira, 7, às 19h30 (horário de Brasília), o Internacional recebe o Corinthians no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Separados por apenas quatro pontos na classificação, os dois gigantes do futebol nacional entram em campo pressionados pela necessidade de vitória para respirar na tabela.
O Corinthians chega para o compromisso acumulando um jejum incômodo de sete partidas sem vencer e vivendo momento delicado após eliminações na Copa do Brasil e na CONMEBOL Libertadores. Ocupando a 14ª colocação com 32 pontos, o Alvinegro precisa pontuar fora de casa para abrir distância do Z-4. Do outro lado, o Colorado vive situação ainda mais aflita: é o 18º colocado com 28 pontos e promove a estreia do técnico Eduardo Baptista — contratado após a demissão de Paulo Pezzolano — na tentativa desesperada de buscar 17 pontos nos últimos 30 em disputa para garantir a permanência na Série A.
Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão opções em diferentes plataformas de transmissão:
O clássico interestadual entre gaúchos e paulistas carrega uma imensa carga de equilíbrio e rivalidade histórica ao longo das décadas. Considerando todas as competições e, em especial, o retrospecto exclusivo no Campeonato Brasileiro, os números mostram uma vantagem histórica sutil em empates e duelos diretos:
Quando analisado o fator casa, a balança oscila conforme o mando de campo:
No último encontro entre as equipes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2026, o Internacional levou a melhor ao vencer por 1 a 0 atuando na Neo Química Arena. Agora, o cenário muda para o Beira-Rio, onde os dois times escrevem um novo e tenso capítulo na luta pela sobrevivência na elite nacional.
O jogo acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília).
No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).
O Corinthians é o 14º colocado com 32 pontos, enquanto o Internacional ocupa a 18ª posição com 28 pontos.
O técnico Eduardo Baptista assume a equipe colorada neste confronto, substituindo Paulo Pezzolano.