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Internacional x Corinthians: onde assistir, prováveis escalações e horário

O duelo marca a estreia do técnico Eduardo Baptista no comando do Colorado, enquanto o Timão tenta encerrar um jejum de sete partidas sem vencer.

O Estádio Beira-Rio, palco do confronto entre Internacional e Corinthians pelo Brasileirão. (FIFA via Getty Images (FIFA via Getty Images/Getty Images)

O Estádio Beira-Rio, palco do confronto entre Internacional e Corinthians pelo Brasileirão. (FIFA via Getty Images (FIFA via Getty Images/Getty Images)

Fernando Olivieri
Fernando Olivieri

Redator na Exame

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h47.

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RESUMO | Em um confronto direto dramático na parte inferior da tabela do Campeonato Brasileiro, o Corinthians visita o Internacional nesta quarta-feira, 7, às 19h30, no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 29ª rodada da competição, com ambas as equipes buscando urgentemente somar pontos para se afastarem da zona de rebaixamento.

A 29ª rodada do Campeonato Brasileiro reserva um dos capítulos mais tensos da luta contra a degola na temporada. Na noite desta quarta-feira, 7, às 19h30 (horário de Brasília), o Internacional recebe o Corinthians no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre. Separados por apenas quatro pontos na classificação, os dois gigantes do futebol nacional entram em campo pressionados pela necessidade  de vitória para respirar na tabela.

O Corinthians chega para o compromisso acumulando um jejum incômodo de sete partidas sem vencer e vivendo momento delicado após eliminações na Copa do Brasil e na CONMEBOL Libertadores. Ocupando a 14ª colocação com 32 pontos, o Alvinegro precisa pontuar fora de casa para abrir distância do Z-4. Do outro lado, o Colorado vive situação ainda mais aflita: é o 18º colocado com 28 pontos e promove a estreia do técnico Eduardo Baptista — contratado após a demissão de Paulo Pezzolano — na tentativa desesperada de buscar 17 pontos nos últimos 30 em disputa para garantir a permanência na Série A.

Prováveis escalações

  • Internacional: O Colorado não contará com o atacante Sanabria, lesionado na panturrilha esquerda, enquanto o goleiro Rochet segue como dúvida após longa inatividade por hérnia de disco. A boa notícia é o retorno do volante Villagra. A provável formação tem: Anthoni (Matheus Cunha); Bruno Gomes, Mercado, Maripán e Matheus Bahia; Villagra, Bruno Henrique e Alan Patrick; Vitinho, Alerrandro e Bernabei. Eduardo Baptista faz sua estreia pelo Internacional.
  • Corinthians: O Timão tem os desfalques de Gabriel Paulista e de Carillo (servindo sua seleção), além de ter Matheus Bidu como dúvida atuando no sacrifício. A grande novidade ofensiva é o retorno de Yuri Alberto aos relacionados. O Alvinegro deve iniciar com: Hugo Souza; Matheuzinho, Iago Machado, Gustavo Henrique e Matheus Bidu (Anglieri); Raniele, Breno Bidon, Rodrigo Garro e Kaio César; Memphis Depay e Yuri Alberto. Fernando Diniz comanda o Timão em Porto Alegre.

Arbitragem

  • Árbitro: Felipe Fernandes de Lima (MG)
  • Assistentes: Guilherme Dias Camilo (MG) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
  • VAR: Paulo Renato Moreira da Silva Coelho (RJ)

Onde assistir a Internacional x Corinthians

Os torcedores que desejam acompanhar todos os lances da partida ao vivo terão opções em diferentes plataformas de transmissão:

  • TV Aberta: Record
  • Pay-per-view: Premiere
  • Streaming: CazéTV (YouTube)

Corinthians x Internacional: Histórico de Confrontos no Brasileirão

O clássico interestadual entre gaúchos e paulistas carrega uma imensa carga de equilíbrio e rivalidade histórica ao longo das décadas. Considerando todas as competições e, em especial, o retrospecto exclusivo no Campeonato Brasileiro, os números mostram uma vantagem histórica sutil em empates e duelos diretos:

  • Total de jogos (geral): 77 partidas oficiais
  • Vitórias do Corinthians: 25 (32%)
  • Empates: 33 (43%)
  • Vitórias do Internacional: 19 (25%)

Quando analisado o fator casa, a balança oscila conforme o mando de campo:

  • Jogos com mando do Corinthians (40 partidas): 19 vitórias corintianas, 14 empates e 7 triunfos do Internacional.
  • Jogos com mando do Internacional (37 partidas): 6 vitórias do Corinthians, 19 empates e 12 triunfos colorados.

No último encontro entre as equipes, válido pelo primeiro turno do Brasileirão 2026, o Internacional levou a melhor ao vencer por 1 a 0 atuando na Neo Química Arena. Agora, o cenário muda para o Beira-Rio, onde os dois times escrevem um novo e tenso capítulo na luta pela sobrevivência na elite nacional.

Que horas será a partida entre Internacional e Corinthians?

O jogo acontece nesta quarta-feira, às 19h30 (horário de Brasília).

Onde vai ser o jogo?

No Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS).

Quais são as posições de Inter e Corinthians na tabela?

O Corinthians é o 14º colocado com 32 pontos, enquanto o Internacional ocupa a 18ª posição com 28 pontos.

Quem fará a estreia no comando do Internacional?

O técnico Eduardo Baptista assume a equipe colorada neste confronto, substituindo Paulo Pezzolano.

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