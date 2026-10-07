Corinthians suspende patrocínio milionário de plataforma de conteúdo adulto após liminar

Corinthians retirou patrocínio de marca de conteúdo adulto depois de decisão judicial do Tribunal do Estado de São Paulo. Presidente do clube, Omar Stábile, está procurando novas fontes de receita. (Foto: Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto via Getty Images) ((Foto: Bruno Escolastico Sousa Silva/NurPhoto via Getty Images))
Redator na Exame
Publicado em 7 de outubro de 2026 às 14h15.
RESUMO | O Sport Club Corinthians Paulista anunciou na noite da última segunda-feira, 5, a suspensão imediata de seu contrato de patrocínio com a plataforma de conteúdo adulto Fatal Fans, em cumprimento a uma decisão liminar proferida pela Justiça do Estado de São Paulo.
O Corinthians confirmou que precisou suspender o contrato de patrocínio máster firmado com a Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A paralisação da parceria ocorre em estrito cumprimento a uma decisão liminar emitida pela Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a retirada imediata da marca dos uniformes de jogo e de todos os canais de comunicação do clube do Parque São Jorge.
Anunciado originalmente em junho, o acordo previa o repasse de R$ 22 milhões aos cofres alvinegros, com a logomarca estampada inicialmente nos calções da equipe masculina de futebol — local que sofreu ajustes em setembro após reclamações formais da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, para evitar proximidade visual entre as marcas. A Fatal Fans também estampava os uniformes das modalidades de futsal e basquete.
Desde a sua formalização, a parceria gerou debates e críticas em razão da natureza do serviço oferecido pela empresa. A diretoria corintiana, por sua vez, sempre defendeu a legalidade do contrato e ressaltou que o processo passou por consultas internas em diferentes setores antes de ser chancelado.
Como a decisão liminar possui caráter provisório e foi expedida antes que o clube pudesse se manifestar formalmente nos autos, o Corinthians informou que já está mobilizando seu departamento jurídico para apresentar a defesa e tentar reverter a suspensão no andamento do processo.
"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em cumprimento à decisão judicial liminar, está adotando todas as providências necessárias para o seu regular e integral cumprimento, nos exatos termos estabelecidos na referida decisão, incluindo a suspensão dos efeitos do contrato de patrocínio celebrado com a Fatal Fans, dentro do prazo estipulado pela Justiça.
A decisão tem caráter provisório e foi proferida sem que o Clube tivesse ainda se manifestado. Portanto, o Corinthians reitera que está cumprindo as determinações do Juízo, confia no contraditório e apresentará sua defesa no processo.
A proteção de crianças e adolescentes, assim como o respeito às mulheres, são compromissos do Clube, e não de agora. A campanha 'Respeita As Minas' acompanha o Corinthians desde 2018 e o Clube é signatário do Pacto Ninguém se Cala.
Reforçamos, também, que seguiremos atuando com respeito às instituições e aos valores da nossa torcida e da sociedade."
A Fatal Fans é uma plataforma brasileira de hospedagem, comercialização e gerenciamento de conteúdo adulto por assinatura. Integrada ao ecossistema do Grupo Atlas — o mesmo grupo responsável pela plataforma de acompanhantes Fatal Model —, a empresa funciona sob um modelo de negócios semelhante ao de serviços globais como o OnlyFans.
O objetivo central do serviço é conectar criadores de conteúdo digital diretamente aos seus fãs e assinantes, viabilizando a comercialização de fotos, vídeos e materiais exclusivos com promessas de privacidade e segurança. Em poucos meses de operação no mercado nacional, a plataforma atraiu dezenas de milhares de criadores de conteúdo e ganhou forte notoriedade na grande mídia esportiva ao investir em parcerias publicitárias de peso com clubes e atletas do futebol brasileiro, a exemplo do contrato máster de patrocínio firmado com o Sport Club Corinthians Paulista.
Enquanto lida com os desdobramentos jurídicos de seus acordos comerciais, o Corinthians enfrenta um cenário econômico extremamente delicado e considerado crítico por especialistas em gestão esportiva. De acordo com os balancetes financeiros divulgados pelo próprio clube, o endividamento total da instituição permanece na faixa dos R$ 2,86 bilhões, acumulando juros, encargos e despesas mensais elevadíssimas que superam largamente a capacidade de arrecadação recorrente do departamento.
Os relatórios referentes aos primeiros sete meses do ano revelaram um déficit acumulado de R$ 278,7 milhões, valor que superou em aproximadamente 260% a meta orçamentária estipulada para o período. Esse desvio drástico foi agravado por fatores como a ausência de receitas imediatas com a negociação de atletas no primeiro semestre — uma vez que a diretoria optou por priorizar o valor desportivo dos ativos no elenco. Com o impacto contínuo do passivo e o patrimônio líquido consolidado negativo em mais de R$ 1 bilhão, o clube paulista convive com pressões de fluxo de caixa, atrasos pontuais em direitos de imagem e cobranças severas de torcedores e órgãos fiscalizadores por uma reformulação estrutural profunda.
O clube cumpriu uma ordem judicial liminar proferida pela Justiça de São Paulo que determinou a retirada da marca.
O acordo de patrocínio previa o montante de R$ 22 milhões e a exposição da marca nos calções do futebol profissional masculino, além de uniformes do basquete e futsal.
Não. A decisão é de caráter provisório (liminar) e o clube informou que apresentará sua defesa jurídica para tentar reverter a suspensão.
Sim, o patrocínio gerou debates públicos devido ao segmento de conteúdo adulto da empresa, e exigiu ajustes anteriores no uniforme por exigência da fornecedora de material esportivo Nike.