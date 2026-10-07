Corinthians suspende patrocínio milionário de plataforma de conteúdo adulto após liminar

RESUMO | O Sport Club Corinthians Paulista anunciou na noite da última segunda-feira, 5, a suspensão imediata de seu contrato de patrocínio com a plataforma de conteúdo adulto Fatal Fans, em cumprimento a uma decisão liminar proferida pela Justiça do Estado de São Paulo.

O Corinthians confirmou que precisou suspender o contrato de patrocínio máster firmado com a Fatal Fans, plataforma de conteúdo adulto por assinatura. A paralisação da parceria ocorre em estrito cumprimento a uma decisão liminar emitida pela Justiça do Estado de São Paulo, que determinou a retirada imediata da marca dos uniformes de jogo e de todos os canais de comunicação do clube do Parque São Jorge.

Anunciado originalmente em junho, o acordo previa o repasse de R$ 22 milhões aos cofres alvinegros, com a logomarca estampada inicialmente nos calções da equipe masculina de futebol — local que sofreu ajustes em setembro após reclamações formais da Nike, fornecedora de material esportivo do clube, para evitar proximidade visual entre as marcas. A Fatal Fans também estampava os uniformes das modalidades de futsal e basquete.

Desde a sua formalização, a parceria gerou debates e críticas em razão da natureza do serviço oferecido pela empresa. A diretoria corintiana, por sua vez, sempre defendeu a legalidade do contrato e ressaltou que o processo passou por consultas internas em diferentes setores antes de ser chancelado.

Como a decisão liminar possui caráter provisório e foi expedida antes que o clube pudesse se manifestar formalmente nos autos, o Corinthians informou que já está mobilizando seu departamento jurídico para apresentar a defesa e tentar reverter a suspensão no andamento do processo.

Nota oficial do Corinthians

"O Sport Club Corinthians Paulista informa que, em cumprimento à decisão judicial liminar, está adotando todas as providências necessárias para o seu regular e integral cumprimento, nos exatos termos estabelecidos na referida decisão, incluindo a suspensão dos efeitos do contrato de patrocínio celebrado com a Fatal Fans, dentro do prazo estipulado pela Justiça.

A decisão tem caráter provisório e foi proferida sem que o Clube tivesse ainda se manifestado. Portanto, o Corinthians reitera que está cumprindo as determinações do Juízo, confia no contraditório e apresentará sua defesa no processo.

A proteção de crianças e adolescentes, assim como o respeito às mulheres, são compromissos do Clube, e não de agora. A campanha 'Respeita As Minas' acompanha o Corinthians desde 2018 e o Clube é signatário do Pacto Ninguém se Cala.

Reforçamos, também, que seguiremos atuando com respeito às instituições e aos valores da nossa torcida e da sociedade."

O que é a Fatal Fans?

A Fatal Fans é uma plataforma brasileira de hospedagem, comercialização e gerenciamento de conteúdo adulto por assinatura. Integrada ao ecossistema do Grupo Atlas — o mesmo grupo responsável pela plataforma de acompanhantes Fatal Model —, a empresa funciona sob um modelo de negócios semelhante ao de serviços globais como o OnlyFans.

O objetivo central do serviço é conectar criadores de conteúdo digital diretamente aos seus fãs e assinantes, viabilizando a comercialização de fotos, vídeos e materiais exclusivos com promessas de privacidade e segurança. Em poucos meses de operação no mercado nacional, a plataforma atraiu dezenas de milhares de criadores de conteúdo e ganhou forte notoriedade na grande mídia esportiva ao investir em parcerias publicitárias de peso com clubes e atletas do futebol brasileiro, a exemplo do contrato máster de patrocínio firmado com o Sport Club Corinthians Paulista.

A grave crise e a situação financeira do Corinthians

Enquanto lida com os desdobramentos jurídicos de seus acordos comerciais, o Corinthians enfrenta um cenário econômico extremamente delicado e considerado crítico por especialistas em gestão esportiva. De acordo com os balancetes financeiros divulgados pelo próprio clube, o endividamento total da instituição permanece na faixa dos R$ 2,86 bilhões, acumulando juros, encargos e despesas mensais elevadíssimas que superam largamente a capacidade de arrecadação recorrente do departamento.

Os relatórios referentes aos primeiros sete meses do ano revelaram um déficit acumulado de R$ 278,7 milhões, valor que superou em aproximadamente 260% a meta orçamentária estipulada para o período. Esse desvio drástico foi agravado por fatores como a ausência de receitas imediatas com a negociação de atletas no primeiro semestre — uma vez que a diretoria optou por priorizar o valor desportivo dos ativos no elenco. Com o impacto contínuo do passivo e o patrimônio líquido consolidado negativo em mais de R$ 1 bilhão, o clube paulista convive com pressões de fluxo de caixa, atrasos pontuais em direitos de imagem e cobranças severas de torcedores e órgãos fiscalizadores por uma reformulação estrutural profunda.

Por que o Corinthians suspendeu o patrocínio da Fatal Fans?

O clube cumpriu uma ordem judicial liminar proferida pela Justiça de São Paulo que determinou a retirada da marca.

Qual era o valor e o alcance do contrato?

O acordo de patrocínio previa o montante de R$ 22 milhões e a exposição da marca nos calções do futebol profissional masculino, além de uniformes do basquete e futsal.

O contrato foi cancelado definitivamente?

Não. A decisão é de caráter provisório (liminar) e o clube informou que apresentará sua defesa jurídica para tentar reverter a suspensão.

Houve polêmica anterior envolvendo a marca?

Sim, o patrocínio gerou debates públicos devido ao segmento de conteúdo adulto da empresa, e exigiu ajustes anteriores no uniforme por exigência da fornecedora de material esportivo Nike.