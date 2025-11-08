Esporte

F1: Só quero entrar no carro e pilotar, diz Bortoleto após acidente

Piloto brasileiro perdeu o controle do carro na última volta, pouco antes da entrada do S do Senna

O piloto brasileiro da Kick Sauber, Gabriel Bortoleto, dirige durante a volta de formação antes da corrida sprint do Grande Prêmio de Fórmula 1 de São Paulo (Miguel SCHINCARIOL/AFP)

Publicado em 8 de novembro de 2025 às 18h55.

Última atualização em 8 de novembro de 2025 às 18h58.

O piloto brasileiro de Fórmula 1 Gabriel Bortoleto afirmou neste sábado, 8, que saiu ileso do acidente sofrido durante a corrida sprint do Grande Prêmio de São Paulo.

Ele perdeu o controle de seu carro na última volta, pouco antes da entrada do S do Senna. Com isso, bateu forte no muro, quando estava na 11ª posição.

Em publicação no Instagram, ele disse ter tido sorte e agradeceu aos mecânicos da equipe, que trabalharam para reconstruir o carro após o impacto.

"Gostaria de agradecer aos nossos mecânicos, que fizeram tudo o que podiam para me colocar de volta na pista para a classificação. Eles trabalharam muito para reconstruir meu carro do zero, e quase conseguimos a tempo", afirmou Bortoleto.

O brasileiro reconheceu a decepção por não conseguir disputar a classificação em seu primeiro GP em casa, mas destacou que ainda há corrida neste domingo. “Só quero entrar no carro, pilotar, dar o meu melhor e aproveitar o tempo na pista”, escreveu.

Bortoleto é o primeiro brasileiro a disputar o Grande Prêmio do Brasil desde Felipe Massa em 2017. Ele larga na 20ª posição na corrida de domingo, marcada para começar às 14h.

Confira o grid de largada do GP de São Paulo:

1º - Lando Norris (McLaren)
2º - Kimi Antonelli (Mercedes)
3º - Charles Leclerc (Ferrari)
4º - Oscar Piastri (McLaren)
5º - Isack Hadjar (Racing Bulls)
6º - George Russell (Mercedes)
7º - Liam Lawson (Racing Bulls)
8º - Oliver Bearman (Haas)
9º - Pierre Gasly (Alpine)
10º - Nico Hulkenberg (Sauber)
11º - Fernando Alonso (Aston Martin)
12º - Alexander Albon (Williams)
13º - Lewis Hamilton (Ferrari)
14º - Lance Stroll (Aston Martin)
15º - Carlos Sainz (Williams)
16º - Max Verstappen (Red Bull)
17º - Esteban Ocon (Haas)
18º - Franco Colapinto (Alpine)
19º - Yuki Tsunoda (Red Bull)
20º - Gabriel Bortoleto (Sauber)

