O erro bilionário: como uma jogada no beisebol revoltou a cidade de Nova York

Nem mesmo uma folha salarial bilionária foi capaz de evitar mais um momento constrangedor do New York Mets na temporada. A franquia, que há anos convive com críticas por campanhas abaixo das expectativass, protagonizou uma jogada que simboliza bem as dificuldades enfrentadas pela equipe em 2026.

O lance aconteceu na parte alta da segunda entrada da partida contra o Baltimore Orioles. Após uma rebatida alta do terceira-base Christian Encarnacion-Strand para a região próxima à linha de foul no campo esquerdo, três jogadores dos Mets convergiram na tentativa de realizar a captura: o shortstop Francisco Lindor, o defensor Bo Bichette e o jardineiro Juan Soto.

Apesar da presença dos três atletas na jogada, ser um lance fácil. a bola caiu entre eles sem que ninguém conseguisse completar a defesa. Bichette chegou a se posicionar para a recepção, mas recuou nos últimos instantes. Lindor e Soto também não assumiram o lance, evidenciando uma clara falha de comunicação.

Segundo o Yahoo Sports, a situação gerou uma reação imediata da transmissão dos Orioles. O narrador Kevin Brown ironizou o erro ao afirmar que havia “cerca de um bilhão de dólares em contratos dos Mets no campo esquerdo e nenhum deles conseguiu pegar a bola”.

A observação não foi exagerada. Somados, os contratos de Lindor, Soto e Bichette ultrapassam a marca de US$ 1,2 bilhão, tornando o erro ainda mais emblemático diante dos altos investimentos realizados pela franquia.

Mais um 7 a 1

O resultado do lance também teve impacto direto no placar. Encarnacion-Strand alcançou a segunda base com uma dupla e cruzou o home plate poucos rebatedores depois, ajudando o Baltimore a abrir 3 a 0. Os Orioles seguiram dominando a partida até vencerem por 7 a 1, ampliando a frustração dos torcedores nova-iorquinos.

A ball lands in between Francisco Lindor, Juan Soto & Bo Bichette for a double for Christian Encarnacion-Strand pic.twitter.com/yL7wxtfdOZ — SNY (@SNYtv) September 16, 2026

Após a jogada, os comentaristas da transmissão atribuíram a maior parte da responsabilidade a Lindor. Como shortstop, caberia a ele assumir a liderança na comunicação defensiva e avisar os companheiros. No entanto, as imagens indicaram que nenhum dos três jogadores conseguiu se organizar adequadamente momentos antes da bola tocar o gramado.

Por outro lado, também há argumentos para responsabilizar Soto. Vindo do campo externo em direção à jogada, o astro dominicano tinha o melhor ângulo para efetuar a captura e aparentava ter velocidade suficiente para alcançar a bola. Nos metros finais, contudo, reduziu o ritmo, fator que pode ter contribuído para o desencontro.

O New York Mets, que não vence um título no beisebol desde 1986, tem hoje uma das maiores folhas salariais da MLB, mas é a terceira pior equipe da Liga Nacional.