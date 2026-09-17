O erro bilionário: como uma jogada no beisebol revoltou a cidade de Nova York

Os três jogadores envolvidos têm um contrato que, junto, vale mais de 1 bilhão de dólares (Reprodução)
Repórter
Publicado em 17 de setembro de 2026 às 14h47.
Nem mesmo uma folha salarial bilionária foi capaz de evitar mais um momento constrangedor do New York Mets na temporada. A franquia, que há anos convive com críticas por campanhas abaixo das expectativass, protagonizou uma jogada que simboliza bem as dificuldades enfrentadas pela equipe em 2026.
O lance aconteceu na parte alta da segunda entrada da partida contra o Baltimore Orioles. Após uma rebatida alta do terceira-base Christian Encarnacion-Strand para a região próxima à linha de foul no campo esquerdo, três jogadores dos Mets convergiram na tentativa de realizar a captura: o shortstop Francisco Lindor, o defensor Bo Bichette e o jardineiro Juan Soto.
Apesar da presença dos três atletas na jogada, ser um lance fácil. a bola caiu entre eles sem que ninguém conseguisse completar a defesa. Bichette chegou a se posicionar para a recepção, mas recuou nos últimos instantes. Lindor e Soto também não assumiram o lance, evidenciando uma clara falha de comunicação.
Segundo o Yahoo Sports, a situação gerou uma reação imediata da transmissão dos Orioles. O narrador Kevin Brown ironizou o erro ao afirmar que havia “cerca de um bilhão de dólares em contratos dos Mets no campo esquerdo e nenhum deles conseguiu pegar a bola”.
A observação não foi exagerada. Somados, os contratos de Lindor, Soto e Bichette ultrapassam a marca de US$ 1,2 bilhão, tornando o erro ainda mais emblemático diante dos altos investimentos realizados pela franquia.
O resultado do lance também teve impacto direto no placar. Encarnacion-Strand alcançou a segunda base com uma dupla e cruzou o home plate poucos rebatedores depois, ajudando o Baltimore a abrir 3 a 0. Os Orioles seguiram dominando a partida até vencerem por 7 a 1, ampliando a frustração dos torcedores nova-iorquinos.
A ball lands in between Francisco Lindor, Juan Soto & Bo Bichette for a double for Christian Encarnacion-Strand pic.twitter.com/yL7wxtfdOZ
— SNY (@SNYtv) September 16, 2026
Após a jogada, os comentaristas da transmissão atribuíram a maior parte da responsabilidade a Lindor. Como shortstop, caberia a ele assumir a liderança na comunicação defensiva e avisar os companheiros. No entanto, as imagens indicaram que nenhum dos três jogadores conseguiu se organizar adequadamente momentos antes da bola tocar o gramado.
Por outro lado, também há argumentos para responsabilizar Soto. Vindo do campo externo em direção à jogada, o astro dominicano tinha o melhor ângulo para efetuar a captura e aparentava ter velocidade suficiente para alcançar a bola. Nos metros finais, contudo, reduziu o ritmo, fator que pode ter contribuído para o desencontro.O New York Mets, que não vence um título no beisebol desde 1986, tem hoje uma das maiores folhas salariais da MLB, mas é a terceira pior equipe da Liga Nacional.