Mais um brasileiro na F1? Como estão as negociações de Câmara com a Haas para 2027

RESUMO | O piloto brasileiro Rafael Câmara avança nas negociações para ocupar uma vaga de titular na equipe Haas na Fórmula 1 a partir da temporada de 2027, destacando-se em testes e no topo da lista de preferências apurada pelo portal Motorsport.com Brasil.

A possibilidade de a Fórmula 1 voltar a ter dois representantes brasileiros no grid principal a partir da temporada de 2027 ganhou força nos últimos dias. Para que o cenário se concretize, o jovem Rafael Câmara precisa consolidar os entendimentos e avançar nas tratativas contratuais com a Haas. A equipe norte-americana avalia de perto o desempenho do piloto nacional, que desponta como um dos principais candidatos cotados para assumir o assento atualmente ocupado por Esteban Ocon, cuja permanência passou a ser questionada por falta de sustentação financeira de patrocinadores. Os bastidores dessa movimentação de mercado foram mapeados pelo portal Motorsport.com Brasil.

No cerne da disputa, Câmara concorre diretamente com outros três nomes de peso do cenário internacional: Ryo Hirakawa (apoiado pela fabricante japonesa Toyota), Leo Fornaroli (integrante ativo da academia de talentos da McLaren) e Jack Doohan (oficializado como piloto reserva da própria Haas para o ciclo de 2026). O grande diferencial do brasileiro reside na relação institucional que mantém com a Ferrari. Como membro laureado da academia de jovens pilotos da escuderia de Maranello — que atua como fornecedora técnica de motores e componentes para a equipe americana —, Câmara tem trânsito livre e suporte para estreitar laços com o comando chefiado por Ayao Komatsu.

Como está a situação de Câmara?

Avaliação em Portimão: Durante o período de férias da categoria, a Haas reuniu os candidatos em um circuito português para sessões de teste . Segundo apuração divulgada pelo ge e Motorsport.com Brasil, o brasileiro destacou-se por registrar marcas muito próximas às de Oliver Bearman

Durante o período de férias da categoria, a . Segundo apuração divulgada pelo ge e Motorsport.com Brasil, o brasileiro destacou-se por registrar marcas muito próximas às de Testes TPC com a Ferrari: Como parte de seu cronograma de preparação, Câmara retornou à pista ao volante de um carro de Fórmula 1 da Ferrari em Ímola, completando cerca de 200 quilômetros de testes para acumular milhagem e validar seu ritmo com máquinas da categoria máxima.

Como parte de seu cronograma de preparação, Câmara retornou à pista ao volante de um carro de Fórmula 1 da em Ímola, completando cerca de 200 quilômetros de testes para acumular milhagem e validar seu ritmo com máquinas da categoria máxima. Articulação de bastidores: Representantes dos pilotos envolvidos na disputa realizaram uma reunião sigilosa durante o fim de semana do Grande Prêmio da Espanha, em Madri, com o objetivo de mensurar o tabuleiro do mercado. Com a palavra final concentrada nas mãos de Ayao Komatsu, o nome de Câmara ganhou impulso e lidera as projeções de preferência interna, embora um anúncio oficial e a assinatura ainda dependam do encerramento das burocracias contratuais previstas para as próximas semanas.

Quem é Rafael Câmara?

Nascido em Recife, Pernambuco, em 5 de maio de 2005, Rafael Chaves Câmara é um dos principais nomes da nova geração do automobilismo brasileiro. Membro da tradicional Ferrari Driver Academy desde 2022, o piloto construiu uma trajetória de destaque nas categorias de base internacionais até alcançar o topo da escada rumo à Fórmula 1.

A carreira de Rafa nas pistas começou cedo no cartismo, onde acumulou títulos nacionais e um vice-campeonato mundial na classe OK Junior em 2019, encerrando sua fase de karts em 2021 com conquistas expressivas na Europa. Nos monopostos, o pernambucano acumulou campanhas dominantes: foi vice-campeão da Fórmula 4 e terceiro na F4 Italiana e na ADAC em 2022.

O ponto de virada em sua consolidação internacional veio na Fórmula Regional Europeia (FRECA), onde sagrou-se campeão em 2024 com a Prema Racing após uma temporada recordista de sete vitórias. Mantendo o ímpeto na temporada seguinte, Câmara dominou o Campeonato de Fórmula 3 da FIA em 2025 pela equipe Trident, conquistando o título de forma antecipada como estreante — feito inédito que repetiu o caminho trilhado por compatriotas como Gabriel Bortoleto.

Com os pontos necessários para a superlicença garantidos e testes realizados ao volante de carros de Fórmula 1 da Ferrari em circuitos como Hungaroring e Barcelona, Rafael Câmara assumiu a disputa da Fórmula 2 em 2026 pela equipe Invicta Racing, consolidando-se de vez como a maior promessa do Brasil para o grid da categoria máxima do automobilismo mundial.

Rafael Câmara tem vaga garantida na Haas para 2027?

Ainda não há contrato assinado formalmente, mas o brasileiro lidera com força a preferência da escuderia norte-americana.

Quem são os principais concorrentes de Câmara na disputa?

O piloto concorre diretamente com Ryo Hirakawa, Leo Fornaroli e Jack Doohan.

Qual é a importância da relação de Câmara com a Ferrari?

Por integrar a academia de jovens da marca italiana — que fornece motores para a Haas —, o brasileiro ganha respaldo técnico e político na mesa de negociações.

Quais foram os testes recentes realizados pelo brasileiro?

Além das avaliações iniciais em Portimão, Câmara realizou testes em Ímola com carros de especulação anterior da Ferrari.

Quando a Haas pretende definir sua dupla de pilotos?

As expectativas de mercado levantadas pelo Motorsport.com Brasil apontam que o desfecho das conversas deve ocorrer até o final de setembro.