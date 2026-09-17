Rapper acusa bilionário dono de time da NFL de fazer pressão para tirá-lo de turnê com Ed Sheeran

RESUMO | O rapper Macklemore foi cortado como ato de abertura da turnê de estádios de Ed Sheeran nos Estados Unidos após fazer declarações pró-Palestina e criticar as ações militares de Israel em Gaza durante um show em Nova Jersey. Segundo o artista, o bilionário Robert Kraft, dono do New England Patriots e do Gillette Stadium, liderou um movimento com outros proprietários de arenas para forçar sua exclusão, ameaçando cancelar os shows caso Ed Sheeran mantivesse o rapper no line-up. A promotora da turnê, Messina Touring Group, confirmou a saída do cantor para evitar o cancelamento geral das apresentações.

A turnê de Ed Sheeran nos Estados Unidos sofreu uma reviravolta após o desligamento do rapper Macklemore, anunciado por ele próprio no começo da semana. O conflito começou a escalar após a passagem da turnê pelo MetLife Stadium, em Nova Jersey, onde Macklemore utilizou parte de seu tempo de palco para entoar frases como "Free Palestine", exibir imagens de civis palestinos afetados pelo conflito e tocar sua música de protesto "Hind’s Hall". As declarações geraram forte reação imediata de figuras públicas e organizações, incluindo a cantora Pink e o Conselho Americano-Israelense, que iniciou petições pressionando os organizadores do evento.

De acordo com a declaração oficial publicada por Macklemore nas redes sociais, Robert Kraft — proprietário do New England Patriots e do Gillette Stadium — ligou diretamente para Ed Sheeran exigindo a remoção do artista de abertura ou enfrentaria o cancelamento dos locais onde a turnê se apresentaria. O rapper relatou que Kraft teria articulado com donos de outros estádios norte-americanos para impor um ultimato coletivo. A promotora da turnê, Messina Touring Group, confirmou posteriormente que os locais se recusaram a receber o evento com Macklemore no line-up, obrigando a equipe a retirá-lo das datas restantes para evitar prejuízos a centenas de milhares de fãs.

Em sua manifestação pública, Robert Kraft confirmou ter banido Macklemore de seu estádio e defendeu a decisão citando o que classificou como um histórico de retórica antissemita por parte do rapper em apresentações passadas. Kraft, que é um dos mais proeminentes defensores de causas judaicas e fundador de uma fundação de combate ao antissemitismo, pontuou que a defesa dos palestinos não deve vir acompanhada da omissão sobre as responsabilidades do Hamas ou do uso de retórica ofensiva à comunidade judaica. Enquanto isso, Ed Sheeran optou por manter silêncio público sobre o impasse que colocou sua mega turnê no centro de um intenso debate político e cultural nos Estados Unidos.

Robert Kraft: o magnata bilionário dono dos Patriots e figura central na polêmica

Robert Kraft é um dos empresários, bilionários e dirigentes esportivos mais influentes dos Estados Unidos, conhecido como o proprietário e CEO do New England Patriots, franquia de grande destaque da NFL. À frente do conglomerado The Kraft Group, que abrange ramos de investimentos, propriedades imobiliárias e entretenimento, ele também é o dono do Gillette Stadium, palco localizado em Foxborough, Massachusetts, onde o time manda seus jogos de futebol americano e que serviu de estopim para o veto institucional a Macklemore. Além de sua forte presença corporativa e no esporte profissional norte-americano, Kraft construiu um legado marcante fazendo doações pelo mundo.

Nos últimos anos, o executivo ampliou expressivamente sua atuação pública no combate ao preconceito, fundando em 2019 a Foundation to Combat Antisemitism e impulsionando campanhas nacionais de conscientização desde 2022. Devido a esse histórico de ativismo comunitário e ao seu forte engajamento institucional em defesa de pautas ligadas à comunidade judaica, a posição de Kraft na controvérsia envolvendo Macklemore ganhou enorme peso nos bastidores, culminando na articulação que resultou na exclusão do rapper das principais arenas esportivas do circuito norte-americano.

O que aconteceu com Macklemore na turnê de Ed Sheeran?

O rapper foi removido como ato de abertura da turnê de estádios nos Estados Unidos após manifestações pró-Palestina realizadas durante um show em Nova Jersey.

Quem liderou a decisão de barrar o rapper dos estádios?

Robert Kraft, bilionário dono do New England Patriots e do Gillette Stadium, confirmou ter banido o artista de seu espaço e articulado com outros proprietários de arenas.

Qual foi a justificativa dada por Robert Kraft para a proibição?

Kraft citou as falas de Macklemore em apoio aos palestinos e apontou o que definiu como um histórico de retórica antissemita e ofensiva à comunidade judaica por parte do rapper.

Como a produção da turnê reagiu ao impasse?

O Messina Touring Group, promotor norte-americano da turnê de Ed Sheeran, confirmou a saída de Macklemore para evitar o cancelamento de shows em massa que afetaria centenas de fãs.

Ed Sheeran se pronunciou sobre o caso?

Não. O cantor britânico manteve uma postura estritamente reservada e não fez comentários públicos sobre as pressões políticas envolvendo o line-up de seus shows.