Spaten Fight Night 3: veja os resultados de Glover Teixeira x Maurício Shogun

O Spaten Fight Night retorna para sua terceira edição com uma programação que reúne diferentes modalidades de combate neste sábado. O destaque da noite fica por conta do confronto de boxe entre dois nomes históricos do MMA: Glover Teixeira e Maurício Shogun. Os dois ex-campeões dos meio-pesados do UFC, categoria até 93 kg, vão se enfrentar em oito rounds na divisão super-pesado, com limite de 110 kg.

O evento chega à terceira edição após a repercussão do duelo entre Wanderlei Silva e Acelino Popó, realizado quase um ano antes, e apresenta uma programação que amplia o formato tradicional de lutas de boxe. A organização incluiu disputas de judô e jiu-jitsu na agenda, com o objetivo de reunir diferentes públicos ligados aos esportes de combate.

Rivalidade no Jiu-Jitsu

Enquanto Glover Teixeira e Maurício Shogun não possuem histórico público de rivalidade, o cenário é diferente no confronto entre Nicholas Meregali e Felipe Preguiça, atletas de destaque do jiu-jitsu mundial. Os dois já se enfrentaram em duas oportunidades, com Meregali vencendo ambos os combates.

A rivalidade ganhou novos capítulos após trocas de declarações entre os lutadores nas redes sociais. No terceiro encontro entre os atletas, Preguiça busca uma vitória contra o adversário em um dos eventos nacionais de esportes de combate mais aguardados do ano.

Campeãs Olímpicas no tatame

Spaten Fight Night também contará com a participação de duas campeãs olímpicas brasileiras do judô: Rafaela Silva, medalhista de ouro nos Jogos do Rio, em 2016, e Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris, em 2024. A terceira edição dotambém contará com a participação de duas campeãs olímpicas brasileiras do judô: Rafaela Silva, medalhista de ouro nos Jogos do Rio, em 2016, e Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris, em 2024.

As duas atletas entram em ação após a luta de jiu-jitsu entre Meregali e Preguiça. Rafaela Silva enfrenta Prisca Awiti na categoria meio-médio, enquanto Beatriz Souza encara Raz Hershko na divisão peso pesado.