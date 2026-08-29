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Spaten Fight Night 3: veja os resultados de Glover Teixeira x Maurício Shogun

Duelo entre ex-campeões do UFC é o destaque de uma programação que também terá Rafaela Silva, Beatriz Souza e rivalidade no jiu-jitsu

Spaten Fight Night: Terceira edição do evento coloca Glover Teixeira e Maurício Shogun frente a frente no boxe e reúne nomes do judô e jiu-jitsu brasileiro (Divulgação)

Spaten Fight Night: Terceira edição do evento coloca Glover Teixeira e Maurício Shogun frente a frente no boxe e reúne nomes do judô e jiu-jitsu brasileiro (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13h59.

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O Spaten Fight Night retorna para sua terceira edição com uma programação que reúne diferentes modalidades de combate neste sábado. O destaque da noite fica por conta do confronto de boxe entre dois nomes históricos do MMA: Glover Teixeira e Maurício Shogun. Os dois ex-campeões dos meio-pesados do UFC, categoria até 93 kg, vão se enfrentar em oito rounds na divisão super-pesado, com limite de 110 kg.

O evento chega à terceira edição após a repercussão do duelo entre Wanderlei Silva e Acelino Popó, realizado quase um ano antes, e apresenta uma programação que amplia o formato tradicional de lutas de boxe. A organização incluiu disputas de judô e jiu-jitsu na agenda, com o objetivo de reunir diferentes públicos ligados aos esportes de combate.

Rivalidade no Jiu-Jitsu

Enquanto Glover Teixeira e Maurício Shogun não possuem histórico público de rivalidade, o cenário é diferente no confronto entre Nicholas Meregali e Felipe Preguiça, atletas de destaque do jiu-jitsu mundial. Os dois já se enfrentaram em duas oportunidades, com Meregali vencendo ambos os combates.

A rivalidade ganhou novos capítulos após trocas de declarações entre os lutadores nas redes sociais. No terceiro encontro entre os atletas, Preguiça busca uma vitória contra o adversário em um dos eventos nacionais de esportes de combate mais aguardados do ano.

Campeãs Olímpicas no tatame

A terceira edição do Spaten Fight Night também contará com a participação de duas campeãs olímpicas brasileiras do judô: Rafaela Silva, medalhista de ouro nos Jogos do Rio, em 2016, e Beatriz Souza, campeã olímpica em Paris, em 2024.

As duas atletas entram em ação após a luta de jiu-jitsu entre Meregali e Preguiça. Rafaela Silva enfrenta Prisca Awiti na categoria meio-médio, enquanto Beatriz Souza encara Raz Hershko na divisão peso pesado.

O evento reúne disputas de boxe, jiu-jitsu e judô, com atletas de diferentes modalidades dos esportes de combate brasileiro e internacional.
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