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Spaten Fight Night: Shogun volta ao ringue após aposentadoria e revela mudança radical nos treinos

Aposentado do MMA desde 2023, lutador voltou a treinar com intensidade e revelou como a preparação mudou sua rotina fora das competições

Ex-campeão do UFC, Shogun volta a competir e conta como retomou a rotina de atleta (Divulgação)

Ex-campeão do UFC, Shogun volta a competir e conta como retomou a rotina de atleta (Divulgação)

Mateus Omena
Mateus Omena

Repórter

Publicado em 29 de agosto de 2026 às 13h49.

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Maurício Shogun voltou a intensificar a rotina de treinos para uma nova apresentação no ringue, após um período afastado das competições. Aposentado do MMA, sigla para artes marciais mistas, desde 2023, o ex-campeão retomou a preparação para enfrentar Glover Teixeira em uma luta de boxe no Spaten Fight Night 3, evento marcado para começar às 22h.

Shogun conquistou o cinturão dos médios do Pride, em 2005, e o título dos meio-pesados do UFC, em 2009, antes de encerrar a carreira profissional no MMA. Após a aposentadoria, o brasileiro reduziu a frequência dos treinos de combate e passou a dedicar mais tempo aos negócios. Entre os empreendimentos estão uma rede de academias de artes marciais, franquias de espetinhos e bares, além de outras parcerias comerciais.

O ex-lutador afirmou que manteve contato com as artes marciais mesmo fora do calendário competitivo, mas com menor intensidade. Segundo Shogun, a preparação para o duelo contra Glover mudou a rotina de exercícios e trouxe uma nova motivação para voltar a competir.

“Quando me aposentei, coloquei a musculação como hobby. Fazia todos os dias e lutava de vez em quando, com amigos mesmo. Depois que a Spaten me procurou, comecei a mudar os treinos”, afirmou Maurício Shogun.

O confronto entre Shogun e Glover acontece após anos de proximidade entre os dois atletas no UFC. Glover chegou a pedir o duelo em 2019, quando ambos ainda faziam parte do elenco da organização. A luta, porém, só foi confirmada no formato de boxe.

Shogun afirmou que aceitou o desafio pela combinação entre o evento, a modalidade escolhida e o adversário, além da possibilidade de apresentar ao público uma nova perspectiva sobre os atletas.

A Preparação de Shogun para o boxe e o legado no MMA

Conhecido pelo uso do muay thai, modalidade de luta em pé, e pelo domínio de técnicas de jiu-jítsu, Shogun avalia que sua trajetória pode influenciar o desempenho no boxe. O ex-campeão destacou que sempre teve contato com a modalidade durante a carreira.

O brasileiro também relembrou a preparação para enfrentar Chuck Liddell no UFC 97, em 2009. Na ocasião, sua equipe buscou parceiros de treino especializados em boxe devido ao estilo do norte-americano.

Entre as referências citadas por Shogun estão Mike Tyson, Manny Pacquiao e Floyd Mayweather. Segundo ele, acompanhar esses atletas ajudou a ampliar sua visão sobre o boxe.

O ex-campeão também comentou sobre o cenário atual do MMA e apontou Alex Poatan como um dos principais nomes do esporte atualmente.

Para Shogun, Brasil, Estados Unidos e Rússia estão entre os países com maior presença de atletas de destaque no MMA mundial.

O brasileiro também mantém discussões públicas sobre saúde mental nas redes sociais. Ele afirmou que problemas como depressão e síndrome do pânico têm aumentado e destacou a importância da busca por acompanhamento profissional.

Shogun relatou que encontra suporte na família, nos amigos e nos treinamentos. Segundo ele, essas atividades fazem parte da rotina que utiliza para manter equilíbrio após a aposentadoria dos combates profissionais.

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