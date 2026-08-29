Spaten Fight Night 3: conheça as regras do boxe e jiu-jitsu

O Spaten Fight Night 3 terá uma edição com três modalidades de combate no mesmo card pela primeira vez: boxe, judô e jiu-jítsu. Cada confronto seguirá um regulamento próprio, com diferenças no tempo de luta, critérios de pontuação e formas de definição dos vencedores.

O evento terá transmissão ao vivo da TV Globo neste sábado, 29, após o programa Estrelas da Casa, enquanto o Combate inicia a cobertura às 21h (horário de Brasília) e exibe o card completo a partir das 22h.

Boxe: regras e disputas

O duelo principal de boxe será realizado em formato especial, com oito rounds de dois minutos cada. Os intervalos entre os assaltos terão duração de um minuto. A categoria de peso será a dos super-pesados, com limite entre 96 kg e 110 kg, enquanto os atletas utilizarão luvas de 12 onças.

A vitória poderá ocorrer por nocaute, nocaute técnico, decisão dos juízes laterais ou desclassificação. A pontuação ficará sob responsabilidade de três árbitros laterais, que utilizarão o sistema de 10 pontos. Nesse modelo, o vencedor de cada round recebe dez pontos, enquanto o adversário recebe nove ou menos.

O confronto entre Luan Medeiros e Juan Cruz seguirá o formato oficial de dez rounds de três minutos, com um minuto de descanso entre eles. A disputa será válida pela categoria peso-leve, entre 59 kg e 61,2 kg, com luvas de oito onças.

O vencedor receberá o cinturão da WBA Fedelatin, organização ligada à World Boxing Association (Associação Mundial de Boxe), que representa o título latino-americano da categoria.

Judô segue regulamento olímpico

O combate entre Bia Souza e Raz Hershko será realizado na categoria peso-pesado feminino, acima de 78 kg, seguindo as regras adotadas pela modalidade nos Jogos Olímpicos.

A luta terá quatro minutos de duração no tempo regulamentar. Caso termine empatada, o duelo seguirá para o Golden Score, período sem limite de tempo que termina quando uma das atletas conquista uma pontuação ou recebe uma penalidade.

O judô permite três tipos principais de pontuação: ippon, waza-ari e yuko. O ippon representa a pontuação máxima e encerra imediatamente o combate. Ele pode ocorrer após uma projeção com força, velocidade e controle, uma imobilização de 20 segundos ou uma finalização válida com estrangulamento ou chave de braço.

O waza-ari é uma pontuação intermediária. Dois waza-ari equivalem a um ippon e também encerram a luta.

O yuko voltou ao regulamento da Federação Internacional de Judô (FIJ) em 2025 como parte das mudanças previstas para o ciclo olímpico de Los Angeles 2028.

A pontuação pode ser obtida em determinadas projeções que não atingem os critérios de waza-ari ou em imobilizações entre cinco e nove segundos. Diferentemente do waza-ari, a soma de yukos não resulta em ippon.

As atletas também podem receber shido, punições aplicadas por infrações às regras. O acúmulo de três shidos provoca hansoku-make, que representa a desclassificação.

O confronto entre Rafaela Silva e Prisca Awiti seguirá as mesmas regras aplicadas na luta entre Bia Souza e Raz Hershko. A diferença será a categoria de peso: o duelo ocorrerá no peso-meio-médio feminino, até 63 kg.

Jiu-jítsu adota formato com rounds e pontuação por posições

A luta entre Nicholas Meregali e Felipe Pena será realizada sem quimono, na categoria pesadíssimo, acima de 99 kg. O regulamento seguirá o modelo utilizado pelo evento BJJ Stars, com alterações voltadas para uma dinâmica diferente em relação aos formatos tradicionais de competição.

O combate terá três rounds de cinco minutos, com intervalo de um minuto entre eles. O modelo de pontuação será semelhante ao utilizado no MMA: cada assalto terá um vencedor definido pelo sistema de 10 pontos.

Os atletas receberão pontos quando mantiverem determinadas posições de domínio por pelo menos três segundos.

Montada: 4 pontos

Costas: 4 pontos

Passagem de guarda: 3 pontos

Queda: 2 pontos

Raspagem: 2 pontos

Joelho na barriga: 2 pontos

Quando um atleta terminar o round com vantagem de oito pontos ou mais, receberá a vitória do assalto por 10-8. Caso a diferença seja inferior a oito pontos, o resultado será 10-9.

Três árbitros laterais serão responsáveis pela avaliação dos rounds. O resultado de cada assalto será definido pela maioria dos votos, com a decisão de dois dos três árbitros prevalecendo.

Em caso de empate na pontuação, o critério será o último ponto positivo conquistado. Se a igualdade permanecer após os três rounds, os árbitros analisarão o desempenho geral da luta para definir o vencedor.

O regulamento também prevê punições para situações de paralisação excessiva. Após dez segundos de falta de ação, o árbitro poderá aplicar uma punição e conceder vantagem ao adversário. A segunda punição resulta em dois pontos para o oponente, enquanto a terceira provoca a desclassificação.

O double-pull, situação em que os dois atletas puxam para a guarda e permanecem no chão sem retornar à posição em pé por dez segundos, também gera punição. Nesse caso, o combate é reiniciado em pé e ambos recebem punição com vantagem para o adversário.

Caso o double-pull aconteça novamente no mesmo duelo e nenhum atleta se levante dentro dos dez segundos, os dois competidores serão desclassificados.

Entre as ações proibidas está segurar a roupa do adversário.

Na posição de guarda 50/50, quando os atletas mantêm as pernas entrelaçadas na mesma posição, cada competidor poderá tentar uma raspagem. O limite será de duas raspagens para cada lado. Após a sequência máxima de tentativas, o árbitro reinicia o combate em pé sem aplicar punição.

Caso seja identificada falta de iniciativa ou tentativa de travar o combate, o árbitro poderá aplicar punição ao atleta responsável e reiniciar a disputa em pé.