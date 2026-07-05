F1 2026: veja horário e onde assistir ao GP da Grã-Bretanha

A Fórmula 1 disputa neste domingo, 5, o GP da Grã-Bretanha, nona etapa do Mundial de 2026, mais uma vez no tradicional circuito de Silverstone. Depois da classificação de sábado, 4, Kimi Antonelli cravou a pole position e larga em primeiro, enquanto o brasileiro Gabriel Bortoleto, da Audi, sai em 11º.

Horário e onde assistir

A corrida começa às 11h (horário de Brasília) deste domingo, com transmissão ao vivo do sportv3 e da TV Globo. O sportv3 cobre toda a programação do fim de semana, enquanto a Globo exibe o GP na TV aberta.

A tradição de Silverstone

O circuito britânico tem status histórico na Fórmula 1: recebeu a primeira corrida da categoria, em 1950, e sedia o GP da Grã-Bretanha de forma ininterrupta desde 1987.

Com 5,891 km de extensão e 18 curvas, o traçado combina longas retas com curvas de alta velocidade ao longo das 52 voltas da prova, que chega à sua 77ª edição.