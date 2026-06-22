'Espero por ele com ansiedade': Quem é o jogador escocês que quer revanche de Neymar na Copa?

O defensor Jack Hendry declarou neste domingo, 21, que aguarda com expectativa o confronto contra o Brasil, considerado decisivo para as pretensões da Escócia na Copa do Mundo. A partida também pode marcar o retorno de Neymar aos gramados pela seleção brasileira.

Atualmente com 31 anos, o zagueiro atua no Al Ettifaq, da Arábia Saudita, clube que defende desde sua transferência há três temporadas. No futebol saudita, ele teve a oportunidade de enfrentar Neymar em mais de uma ocasião, quando o atacante vestia a camisa do Al Hilal.

"Espero por ele com ansiedade, se jogar", disse. "Não há problema se jogar, já o enfrentei antes".

Hendry destacou a motivação do elenco escocês para encarar uma das seleções mais tradicionais do futebol mundial, independentemente da presença de Neymar.

"Partidas como a contra o Brasil são aquelas que a gente quer jogar. Trabalhamos muito para estar como estamos agora. Estamos em uma posição muito boa e queremos aproveitá-la ao máximo", declarou.

Segundo o jogador, a equipe precisará manter atenção máxima durante os 90 minutos para lidar com a qualidade técnica dos adversários.

"São jogadores que a qualquer momento fazem a diferença, e em um descuido podem te punir. Vai ser um grande espetáculo. A história que o Brasil tem nesta competição é incrível", disse.

O zagueiro também comentou o episódio envolvendo Scott McTominay durante a partida contra o Marrocos. Os dois foram flagrados conversando de forma mais intensa durante uma pausa para hidratação, mas Hendry descartou qualquer desentendimento.

"A câmera pode confundir. É uma partida de muita tensão e emoção, mas Scott não estava chateado, nem houve nada. Não houve insultos, nem palavras fortes", garantiu.

Qual é a situação de Neymar na Copa do Mundo?

Neymar foi escolhido por Carlo Ancelotti para fazer parte do elenco do Brasil na Copa do Mundo. (Mauro PIMENTEL / AFP) (Mauro PIMENTEL / AFP)

Com a definição da liderança do Grupo C ainda em aberto, a seleção brasileira deu início aos trabalhos para o duelo diante da Escócia, que acontece na quarta-feira, 24, em Miami, pela terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo. Enquanto busca assegurar a primeira colocação da chave, a comissão técnica monitora a condição física de alguns atletas e acompanha a possibilidade de retorno de Neymar.

Após o triunfo por 3 a 0 sobre o Haiti, Carlo Ancelotti afirmou que a prioridade da equipe está voltada para a evolução do próprio desempenho, sem considerar o impacto do resultado para os adversários.

“Não pensamos em eliminar a Escócia. Pensamos em jogar bem e melhorar, e analisamos a partida”, declarou o treinador.

O comandante brasileiro também ressaltou o peso de encerrar a primeira fase na ponta da tabela do grupo.

“Se conseguirmos chegar à primeira posição do grupo, isso será importante para o futuro. Por isso, queremos nos preparar bem para essa partida”, disse.

Mesmo com a trajetória irregular da Escócia na competição, Ancelotti destacou que o adversário mostrou capacidade de competir e criar dificuldades durante os confrontos disputados até aqui.

“A Escócia tem suas características. Ela pode criar problemas. Ela criou problemas para Marrocos. Por isso, temos que nos concentrar na partida, manter a calma e a tranquilidade e continuar trabalhando para melhorar”, afirmou.

Outro tema que cerca a preparação da Seleção é a situação de Neymar. Recuperado de uma lesão na panturrilha direita, o atacante voltou a participar de atividades com bola e pode estrear nesta edição da Copa do Mundo. Depois da vitória sobre o Haiti, Ancelotti indicou que espera ter o camisa 10 à disposição para o compromisso diante dos escoceses.

Se a possível presença de Neymar representa um reforço, a equipe já sabe que não contará com Raphinha. O atacante sofreu uma lesão muscular na parte posterior da coxa direita durante o último jogo e passou a realizar tratamento sob acompanhamento do departamento médico.

Para substituir o camisa 11, o treinador possui diferentes alternativas no elenco. Luis Henrique aparece como uma das opções para atuar pelo lado direito do ataque. Rayan também é cotado para a função por suas características de velocidade e movimentação. Gabriel Martinelli surge entre os candidatos, embora atue com maior frequência pelo setor esquerdo.

Outra possibilidade envolve a entrada de Endrick entre os titulares. Nesse cenário, a comissão técnica poderia promover ajustes no sistema ofensivo e alterar o posicionamento de outros jogadores. A definição da equipe deve ocorrer nos treinamentos realizados antes da partida.

O Brasil ocupa a liderança do Grupo C pelos critérios de desempate e soma quatro pontos após duas rodadas. A equipe busca confirmar a primeira colocação da chave antes do início do mata-mata.

Quando é o próximo jogo do Brasil?