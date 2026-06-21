Copa do Mundo pode render folga em dia útil para torcedores brasileiros; entenda

Uma segunda-feira de manhã apertada, reunião marcada para as 14h, e um jogo do Brasil pela Copa do Mundo no mesmo horário. É esse o cenário que pode se desenhar para milhões de brasileiros caso a seleção confirme o favoritismo no Grupo C.

Depois da vitória por 3 a 0 sobre o Haiti na sexta-feira, 19, o Brasil assumiu a liderança do grupo, com 4 pontos, na frente do Marrocos no saldo de gols.

Resta à equipe de Carlo Ancelotti enfrentar a Escócia, na quarta-feira, 24 de junho, para confirmar a posição — e deixar claro se o brasileiro pode comemorar pelo menos uma folga antes do tempo.

Por que a segunda-feira importa

Se o Brasil seguir na ponta do Grupo C, o primeiro confronto da nova fase eliminatória — a inédita rodada de 32 avos de final, criada com a expansão da Copa para 48 seleções — está marcado para a segunda-feira, 29 de junho, às 14h, no horário de Brasília, no NRG Stadium, em Houston.

O dia não é feriado nacional. Para quem segue jornada de trabalho tradicional, o jogo cairia bem no meio do horário comercial. Um cenário raro nas Copas recentes, em que os jogos do Brasil costumam ser à noite, fora do expediente.

O outro caminho: noite no México

Caso o Brasil termine em segundo lugar no grupo, o jogo da mesma fase acontece também em 29 de junho, mas às 22h, no horário de Brasília, no Estádio BBVA, em Monterrey, no México — horário que não interfere na rotina de trabalho.

A diferença de horário entre os dois cenários existe porque a fase de 32 avos cruza os primeiros colocados de um grupo contra os segundos colocados de outro: o 1º do Grupo C enfrenta o 2º do Grupo F, e vice-versa.

Como os dois jogos ocorrem no mesmo dia, mas em sedes e fusos diferentes, a posição final do Brasil na chave determina não só o adversário, mas também o horário da partida.

Quem seria o adversário?

O adversário do Brasil em Houston seria o 2º colocado do Grupo F — disputado por Holanda, Suécia, Japão e Tunísia.

Até a segunda rodada, a Holanda lidera com 4 pontos após goleada por 5 a 1 sobre a Suécia, que aparece em segundo, com 3. Japão e Tunísia ainda jogam a última rodada do grupo em 25 de junho, o que mantém a vaga de vice-líder em aberto.

Antes de qualquer cálculo sobre o adversário ou o horário, porém, o Brasil ainda precisa fechar a própria fase de grupos — e isso só se resolve em 24 de junho, contra a Escócia, em Miami.

O que diz a lei sobre folga em jogo do Brasil

A legislação brasileira não prevê feriado, ponto facultativo ou dispensa automática de trabalhadores da iniciativa privada durante partidas da Copa do Mundo.

A Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) não estabelece exceções específicas para competições esportivas, e os dias de jogo continuam sendo considerados dias normais de trabalho.

Isso significa que, na falta de um decreto municipal ou estadual específico — como o que a prefeitura do Rio de Janeiro publicou para o jogo do Brasil contra a Escócia, em 24 de junho, com ponto facultativo a partir das 15h para servidores municipais —, a liberação para acompanhar a partida depende exclusivamente da decisão de cada empresa.

Faltar ao trabalho sem autorização para assistir ao jogo, mesmo no caso de uma segunda-feira às 14h, pode ser tratado como falta injustificada, com desconto no salário e reflexos no descanso semanal remunerado.

A recomendação dos especialistas é negociar com antecedência: banco de horas, compensação de jornada ou liberação parcial costumam ser as saídas mais usadas pelas empresas, mas nenhuma delas é obrigação legal.