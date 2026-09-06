Endrick? Samuel Lino? Amistosos da Seleção podem ter novo elenco; veja datas

Nomes como o goleiro Otávio, do Cruzeiro, estão entre os jogadores observados (WILL OLIVER/EFE)
Colaboradora
Publicado em 6 de setembro de 2026 às 11h27.
Última atualização em 6 de setembro de 2026 às 11h28.
A próxima convocação da Seleção Brasileira será anunciada por Carlo Ancelotti na quarta-feira, 9 de setembro, às 15h (horário de Brasília), na sede da CBF, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro.
A lista será a primeira desde a Copa do Mundo de 2026 e abrirá oficialmente o ciclo de preparação para a Copa de 2030. Os convocados disputarão amistosos contra Austrália e Índia entre o fim de setembro e o início de outubro.
A expectativa é de mudanças no grupo. Ancelotti já afirmou que pretende observar jogadores novos, principalmente jovens, enquanto a comissão técnica acompanha atletas no Brasil e no exterior.
A integração com as categorias de base também faz parte do planejamento. A comissão observa jogadores das seleções sub-17 e sub-20, além de atletas que podem integrar o próximo ciclo olímpico.
A intenção é aproveitar os próximos amistosos para ampliar as opções do elenco e definir gradualmente a base da Seleção para os próximos anos.
O técnico intensificou as observações antes da divulgação da lista.
Ancelotti passou pela Europa para acompanhar brasileiros e conversar com jogadores antes da convocação. Entre as visitas, esteve no Real Madrid, onde encontrou José Mourinho e os brasileiros Vinicius Júnior, Rodrygo, Éder Militão e Endrick, em post compartilhado o Instagram oficial da CBF e do técnico.
Além disso, ele observou:
Integrantes da comissão também acompanham partidas do futebol brasileiro.
Um dos principais jogadores que podem aparecer na convocação é Samuel Lino, do Flamengo, segundo a Agência RTI Esporte.
O atacante está entre aproximadamente 50 nomes pré-convocados para os amistosos contra Austrália e Índia, em uma relação enviada à CBF pelo técnico em 4 de setembro.
A presença na relação inicial não garante lugar na lista definitiva, mas coloca o jogador entre as opções avaliadas pela comissão técnica neste começo de ciclo.
Outro nome avaliado pela comissão técnica é o goleiro Otávio, de 20 anos, do Cruzeiro.
O jogador surge como uma opção para iniciar a renovação da posição depois da Copa de 2026. No último Mundial, os goleiros eram Alisson, de 33 anos, Ederson, também com 33, e Weverton, de 38.
Otávio também possui histórico nas categorias de base da Seleção e foi titular no Mundial Sub-20 disputado no México no ano passado.
No time principal do Cruzeiro, ganhou espaço com atuações nas partidas decisivas da Libertadores e da Copa do Brasil. Nos quatro jogos citados, realizou 18 defesas, média de 4,5 por partida.
Apesar de depender da confirmação que acontece no dia 9, movimentações indicam que alguns jogadores que estiveram na Copa do Mundo de 2026 não devem aparecer na próxima lista da Seleção.
Entre eles estão:
Rodrygo e Militão já tinham ficado fora da última convocação antes da Copa devido a lesões, apesar de anteriormente terem status de titulares no trabalho de Ancelotti.
A primeira Data Fifa após a Copa terá três partidas. O Brasil enfrentará a Austrália duas vezes:
Depois, a Seleção encara a Índia em 3 de outubro, no Salt Lake Stadium, em Calcutá. Será o primeiro confronto entre as seleções principais dos dois países.
Após essa sequência, o Brasil ainda terá dois amistosos para fechar 2026: contra o Japão, em 14 de novembro, e contra Singapura, em 17 de novembro, ambos no Estádio Nacional de Singapura.
Ancelotti anunciará os nomes para os primeiros amistosos do Brasil depois do Mundial de 2026 na próxima quarta-feira, 9. A lista inicia um planejamento que tem como próximos objetivos a Copa América de 2028 e a Copa do Mundo de 2030.