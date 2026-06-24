Fabinho recebe o segundo cartão amarelo do Brasil contra a Escócia

O volante Fabinho recebeu o segundo cartão amarelo do Brasil no duelo contra a Escócia nesta quarta-feira, 24. A punição aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo.

O meio-campista do Brasil foi advertido pelo árbitro mexicano César Ramos, depois de matar o contra-ataque dos escoceses. Fabinho havia entrado na segunda etapa no lugar de Casemiro e esteve em campo por 17 minutos antes de receber o amarelo.

Cartões zerados

Ao fim da fase de grupos, os cartões serão zerados. Com isso, o atleta que terminar a primeira fase com apenas um cartão amarelo recebido não o levará para o mata-mata, chegando zerado para o próximo duelo.

No entanto, quem tomar o segundo cartão amarelo na última rodada da fase de grupos será desfalque na fase de 16 avos de final.

Para a última rodada, a Seleção Brasileira chegou com três jogadores pendurados. Ibañez, Casemiro e Douglas Santos. Os dois últimos foram mantidos na equipe titular por Carlo Ancelotti.