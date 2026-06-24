Esporte

Fase de grupos copa 2026

Fabinho recebe o segundo cartão amarelo do Brasil contra a Escócia

O volante, que entrou no lugar de Casemiro, foi advertido após matar o contra-ataque dos escoceses

Fabinho: recebeu o segundo cartão do Brasil contra a Escócia (Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Fabinho: recebeu o segundo cartão do Brasil contra a Escócia (Kevin C. Cox / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)

Alan Favaron
Alan Favaron

Colaborador

Publicado em 24 de junho de 2026 às 21h02.

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O volante Fabinho recebeu o segundo cartão amarelo do Brasil no duelo contra a Escócia nesta quarta-feira, 24. A punição aconteceu aos 37 minutos do segundo tempo.

O meio-campista do Brasil foi advertido pelo árbitro mexicano César Ramos, depois de matar o contra-ataque dos escoceses. Fabinho havia entrado na segunda etapa no lugar de Casemiro e esteve em campo por 17 minutos antes de receber o amarelo.

Cartões zerados

Ao fim da fase de grupos, os cartões serão zerados. Com isso, o atleta que terminar a primeira fase com apenas um cartão amarelo recebido não o levará para o mata-mata, chegando zerado para o próximo duelo.

No entanto, quem tomar o segundo cartão amarelo na última rodada da fase de grupos será desfalque na fase de 16 avos de final.

Para a última rodada, a Seleção Brasileira chegou com três jogadores pendurados. Ibañez, Casemiro e Douglas Santos. Os dois últimos foram mantidos na equipe titular por Carlo Ancelotti.

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