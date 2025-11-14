Esporte

Copa 2026: Cristiano Ronaldo pode ficar fora dos primeiros jogos de Portugal

Atacante foi expulso por cotovelada e pode receber até três jogos de suspensão pelo cartão vermelho

Cristiano Ronaldo: jogador corre o risco de iniciar a Copa do Mundo de 2026 suspenso. (Niall Carson/PA Images via Getty Images)

Cristiano Ronaldo: jogador corre o risco de iniciar a Copa do Mundo de 2026 suspenso. (Niall Carson/PA Images via Getty Images)

Vanessa Loiola
Vanessa Loiola

Redatora

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 11h23.

Cristiano Ronaldo corre o risco de iniciar a Copa do Mundo de 2026 suspenso. Expulso na derrota de Portugal para a Irlanda, o atacante pode receber até três jogos de punição por agressão e terá que cumprir a sanção no Mundial, caso a seleção confirme a classificação.

O cartão vermelho foi aplicado após revisão do VAR, que identificou uma cotovelada de Cristiano Ronaldo no zagueiro Dara O’Shea em lance sem disputa de bola. Por se tratar de agressão, a infração se enquadra em penalidades mais severas.

Regra da Fifa prevê cumprimento da punição no Mundial

O Código Disciplinar da Fifa determina que ações consideradas agressivas — como cotoveladas, socos, chutes e outras condutas violentas — resultam em suspensão mínima de três partidas. O Comitê Disciplinar analisará o lance e definirá o número de jogos que o atacante terá de cumprir.

Como a suspensão aplicada nas eliminatórias é transferida para a Copa, o jogador pode desfalcar Portugal nas primeiras partidas do Mundial.

Impacto nas Eliminatórias e cenário para Portugal

Portugal ainda tem um compromisso nas Eliminatórias: enfrentar a Armênia em casa na rodada final. A seleção garante vaga direta no Mundial em caso de vitória. O empate também pode ser suficiente, dependendo dos resultados do grupo.

Apenas em um cenário remoto a equipe teria de disputar a repescagem, caso em que a presença do atacante também poderia ser afetada.

A expulsão foi a primeira do atacante em 226 jogos pela seleção portuguesa. Ronaldo, de 40 anos, é o maior artilheiro de seleções da história, com 143 gols.

Acompanhe tudo sobre:Cristiano RonaldoFifaCopa do MundoFutebolPortugal

Mais de Esporte

Eliminatórias da Copa 2026: o que aconteceu com França, Itália e Portugal?

Brasil x Senegal: veja provável escalação para amistoso

Veja quanto Vini Jr. e Mbappé receberiam caso o salário fosse por produtividade

No top 30 da ATP, João Fonseca terá calendário 'premium' em 2026

Mais na Exame

Brasil

Moraes vota para tornar Eduardo Bolsonaro réu por coação

Pop

Proclamação da República é feriado nacional ou ponto facultativo?

Future of Money

Boato sobre possível venda de US$ 5 bilhões em bitcoin pela Strategy derruba criptomoeda

Carreira

Quatro dicas de comunicação para construir confiança em toda a sua organização