Copa 2026: Cristiano Ronaldo pode ficar fora dos primeiros jogos de Portugal

Cristiano Ronaldo corre o risco de iniciar a Copa do Mundo de 2026 suspenso. Expulso na derrota de Portugal para a Irlanda, o atacante pode receber até três jogos de punição por agressão e terá que cumprir a sanção no Mundial, caso a seleção confirme a classificação.

O cartão vermelho foi aplicado após revisão do VAR, que identificou uma cotovelada de Cristiano Ronaldo no zagueiro Dara O’Shea em lance sem disputa de bola. Por se tratar de agressão, a infração se enquadra em penalidades mais severas.

Cristiano Ronaldo’s red card against Ireland.🟥 pic.twitter.com/Py1QCVuSVE — Epic Red Cards (@epicredcards) November 14, 2025

Regra da Fifa prevê cumprimento da punição no Mundial

O Código Disciplinar da Fifa determina que ações consideradas agressivas — como cotoveladas, socos, chutes e outras condutas violentas — resultam em suspensão mínima de três partidas. O Comitê Disciplinar analisará o lance e definirá o número de jogos que o atacante terá de cumprir.

Como a suspensão aplicada nas eliminatórias é transferida para a Copa, o jogador pode desfalcar Portugal nas primeiras partidas do Mundial.

Impacto nas Eliminatórias e cenário para Portugal

Portugal ainda tem um compromisso nas Eliminatórias: enfrentar a Armênia em casa na rodada final. A seleção garante vaga direta no Mundial em caso de vitória. O empate também pode ser suficiente, dependendo dos resultados do grupo.

Apenas em um cenário remoto a equipe teria de disputar a repescagem, caso em que a presença do atacante também poderia ser afetada.

A expulsão foi a primeira do atacante em 226 jogos pela seleção portuguesa. Ronaldo, de 40 anos, é o maior artilheiro de seleções da história, com 143 gols.