Esporte

Veja quanto Vini Jr. e Mbappé receberiam caso o salário fosse por produtividade

Estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes aponta quem seriam os jogadores mais produtivos e quanto eles ganhariam em um sistema de pagamento por desempenho

Da Redação
Da Redação

Redação Exame

Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06h29.

A remuneração por produtividade é uma forma pagamento em que o salário não é fixo, mas varia a partir do desempenho e os resultados alcançados por um funcionário.

Esse tipo de remuneração é comum em diversas áreas, como vendas, produção e serviços, mas não no futebol. Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira, 12, fez um experimento: quais seriam os salários dos jogadores de futebol em um modelo de remuneração por produtividade?

Como foi feito o estudo?

Os resultados foram estabelecidos por um método que leva em consideração variáveis ​​esportivas do último ano.

Foram usados tempo de jogo, nível esportivo das partidas e frequência de jogos como titular, além da posição principal de cada atleta no cálculo. Segundo o estudo, jogadores ofensivos geralmente ganham mais do que os de outras posições.

Confira abaixo o ranking dos jogadores que seriam mais bem pagos com base em desempenho.

Veja top-20 jogadores que deveriam receber os maiores salários

  1. Kylian Mbappé (Real Madrid) - 22,8 milhões de euros
  2. Mohamed Salah (Liverpool) - 17,9 milhões de euros
  3. Jude Bellingham (Real Madrid) - 17,5 milhões
  4. João Neves (PSG) - 17,3 milhões
  5. Dominik Szoboszlai (Liverpool) - 17,1 milhões
  6. Ousmane Dembélé (PSG) - 16,9 milhões
  7. Julián Álvarez (Atleti) - 16,9 milhões
  8. Lautaro Martínez (Inter de Milão) - 16,7 milhões
  9. Lamine Yamal (Barcelona) - 16,7 milhões
  10. Vinicius Junior (Real Madrid) - 16,2 milhões
  11. Kvicha Kvaratskhelia (PSG) - 16,2 milhões
  12. Marco Thuram (Inter de Milão) - 16 milhões
  13. Luís Díaz (Bayern) - 15,7 milhões
  14. Harry Kane (Bayern) - 15,7 milhões
  15. Cody Gakpo (Liverpool) - 15,5 milhões
  16. Aurélien Tchouaméni (Real Madrid) - 15,3 milhões
  17. Bradley Barcola (PSG) - 15,3 milhões
  18. Raphinha (Barcelona) - 15,3 milhões
  19. Erling Haaland (Manchester City) - 15,2 milhões
  20. Ryan Gravenberch (Liverpool) - 15,1 milhões
Acompanhe tudo sobre:Futebol

Mais de Esporte

No top 30 da ATP, João Fonseca terá calendário 'premium' em 2026

Quando Cristiano Ronaldo vai alcançar a marca de 1000 gols?

Copa 2026: pior seleção do mundo pode se classificar caso sofra goleada

Moldávia x Itália: onde assistir, horário e escalações do jogo pelas Eliminatórias Europeias

Mais na Exame

Ciência

IA do Google pode ajudar a resolver mistério da turbulência de aviões

Mercados

Quem tem medo do shutdown? Wall Street já calcula os danos

Pop

Caso Eloá: porque Nayara, a outra refém, não aparece no documentário?

Brasil

Alerta do TCU sobre estatais e rombo nos Correios viram arma para oposição