Veja quanto Vini Jr. e Mbappé receberiam caso o salário fosse por produtividade

A remuneração por produtividade é uma forma pagamento em que o salário não é fixo, mas varia a partir do desempenho e os resultados alcançados por um funcionário.

Esse tipo de remuneração é comum em diversas áreas, como vendas, produção e serviços, mas não no futebol. Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira, 12, fez um experimento: quais seriam os salários dos jogadores de futebol em um modelo de remuneração por produtividade?

Como foi feito o estudo?

Os resultados foram estabelecidos por um método que leva em consideração variáveis ​​esportivas do último ano.

Foram usados tempo de jogo, nível esportivo das partidas e frequência de jogos como titular, além da posição principal de cada atleta no cálculo. Segundo o estudo, jogadores ofensivos geralmente ganham mais do que os de outras posições.

Confira abaixo o ranking dos jogadores que seriam mais bem pagos com base em desempenho.