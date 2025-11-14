Veja quanto Vini Jr. e Mbappé receberiam caso o salário fosse por produtividade

Redação Exame
Publicado em 14 de novembro de 2025 às 06h29.
A remuneração por produtividade é uma forma pagamento em que o salário não é fixo, mas varia a partir do desempenho e os resultados alcançados por um funcionário.
Esse tipo de remuneração é comum em diversas áreas, como vendas, produção e serviços, mas não no futebol. Um estudo do Observatório de Futebol do Centro Internacional de estudos de Esportes (CIES, na sigla em inglês), divulgado nesta quarta-feira, 12, fez um experimento: quais seriam os salários dos jogadores de futebol em um modelo de remuneração por produtividade?
Os resultados foram estabelecidos por um método que leva em consideração variáveis esportivas do último ano.
Foram usados tempo de jogo, nível esportivo das partidas e frequência de jogos como titular, além da posição principal de cada atleta no cálculo. Segundo o estudo, jogadores ofensivos geralmente ganham mais do que os de outras posições.
Confira abaixo o ranking dos jogadores que seriam mais bem pagos com base em desempenho.