Eleição na CBF: Samir Xaud registra chapa e deve ser candidato único

Depois de uma semana turbulenta com o afastamento do então presidente Ednaldo Rodrigues, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) terá apenas um candidato para substituir Ednaldo. É Samir Xaud, presidente eleito da Federação Roraimense de Futebol que registrou a chapa na manhã deste domingo para a eleição marcada para o dia 25 na sede da entidade.

Com 25 federações — apenas São Paulo e Mato Grosso não assinaram — e 10 clubes, a candidatura inviabiliza o concorrente Reinaldo Carneiro Bastos, que tinha apoio de cerca de 30 clubes, mas apenas duas federações. É preciso ter o apoio de ao menos oito federações para inscrever uma chapa na eleição presidencial. Bastos é presidente da Federação Paulista de Futebol.

O edital de convocação da eleição permite que as chapas sejam inscritas até a próxima terça-feira. Na segunda-feira, está prevista uma reunião do Conselho Nacional de Clubes na sede da CBF, no Rio de Janeiro.

Desde 1989, quando Ricardo Teixeira ganhou a eleição para o comando da CBF, a entidade não realiza uma eleição com duas chapas. Desde a queda do próprio Teixeira, em 2012, nenhum cumpriu os 4 anos de mandato.

Quem é Samir Xaud