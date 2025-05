Após meses de uma novela que parecia não chegar a um final feliz, Carlo Ancelotti foi finalmente anunciado como treinador da seleção brasileira pela CBF. Nesta terça-feira, 13, o italiano falou pela primeira vez sobre o final da negociação, e classificou o novo trabalho como "um desafio importante".

— A partir do dia 26, serei treinador do Brasil. É um desafio importante, mas só a partir do dia 26. Hoje, sou treinador do Real Madrid e quero acabar bem esta reta final e esta aventura aqui da melhor maneira possível. Preciso pensar no tempo que estou vivendo, nos dias que ainda tenho aqui no Real Madrid. Pelo grande respeito que tenho a esse grande clube, à torcida e aos jogadores, estou focado nesses dias finais.

Questionado sobre como estava se sentindo ao deixar o clube após quatro temporadas, Ancelotti deu uma das respostas mais longas da coletiva. Ele comparou os acontecimentos do futebol aos da vida e relembrou que ganhou "muitos títulos" com a equipe.

— O futebol é como a vida, uma aventura que começa e termina. Desde que cheguei aqui, sabia que um dia teria fim, e será em 25 de maio. Foi um período muito bonito, que eu gostei muito, mas como tudo na vida, um dia tem um fim. Quero terminar muito bem aqui, com seriedade e profissionalismo, e a partir do dia 26 será um novo desafio, muito importante para mim, como foi o Real Madrid. Nunca tive um problema com o clube, é um clube que amo muito, mas essa aventura acabou porque um dia deveria acabar.

Ele também foi perguntado sobre a ausência de uma formalização do encerramento do vínculo pelo Real Madrid, mas afirmou que não há atritos neste quesito.

— O Real Madrid fará um comunicado quando achar que deve, não há nenhum tipo de problema. Não sei quando vai ser, quando for oportuno para o clube. Não há muito mais o que dizer, já que a CBF soltou um comunicado ontem — comentou o treinador, que acrescentou: — o que eu falo com o clube é estritamente pessoal.

Quem é Carlo Ancelotti?

Nascido em Reggiolo, na Itália, Ancelotti iniciou sua carreira como jogador oficial em 1976, no Parma, onde fez sua estreia profissional na Série C durante a temporada 1976–77, aos 18 anos.

Ancelotti deixou os campos em 1992 e, em 1995, começou a trabalhar no Reggiana, time italiano que, atualmente, está na Série B.

Desde então, comandou diversos clubes na Europa, incluindo Parma, Juventus, Milan, Chelsea, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid.

É reconhecido por ser o maior vencedor da Liga dos Campeões da UEFA, com cinco títulos conquistados — dois com o Milan e três com o Real Madrid —, além de ser o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Qual era o salário de Ancelotti no Real Madrid?

No comando do time espanhol, Ancelotti ganhava com um dos maiores salários entre técnicos de clubes do futebol mundial.

O treinador chegou a receber cerca de US$ 10,7 milhões por ano — o que equivale a aproximadamente R$ 61 milhões anuais ou R$ 5 milhões por mês, na cotação atual.

Qual será o salário de Ancelotti na Seleção Brasileira?

De acordo com o jornal espanhol As em matéria publicada em junho de 2024, o acordo é de R$ 4 milhões mensais, o equivalente a R$ 48 milhões anuais.

Quantos títulos Ancelotti conquistou em toda a sua carreira?

Carlo Ancelotti conquistou cerca de 32 títulos como treinador ao longo de sua carreira, sendo 17 nacionais e 15 internacionais.

Além disso, Ancelotti é o único treinador a vencer as cinco principais ligas europeias: Serie A (Itália), La Liga (Espanha), Premier League (Inglaterra), Ligue 1 (França) e Bundesliga (Alemanha).

Quais jogadores brasileiros já foram treinados por Ancelotti?

Ao longo da carreira, Ancelotti trabalhou com mais de 40 jogadores brasileiros. Entre os nomes mais recentes estão:

Vinicius Júnior, Rodrygo e Éder Militão — trio titular do Real Madrid.

Casemiro — volante que foi peça-chave no Real Madrid sob Ancelotti e atualmente joga no Manchester United.

Richarlison — atacante que trabalhou com Ancelotti no Everton.

Douglas Costa — atuoso sob o comando do italiano no Bayern de Munique.

Allan — volante que Ancelotti treinou no Napoli e depois no Everton, a pedido do treinador.

Além desses, Ancelotti comandou grandes nomes do passado, como Kaká, Dida, Cafu, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo Fenômeno, Emerson, Marcelo e Alexandre Pato, principalmente durante suas passagens por Milan, Chelsea, PSG e Real Madrid. Também treinaram brasileiros naturalizados que defenderam outras opções, como Pepe e Deco.