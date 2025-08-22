Donald Trump anuncia data e local do sorteio da Copa do Mundo de 2026; confira

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou que o sorteio da Copa do Mundo de 2026, que definirá os grupos do torneio, será realizado no dia 5 de dezembro de 2025 em Washington D.C., capital americana.

A transmissão aconteceu ao vivo direto do Salão Oval da Casa Branca, com a presença do presidente da FIFA, Gianni Infantino.

O sorteio acontecerá no icônico Kennedy Center. Trump destacou que a Copa de 2026 será a maior e mais complexa da história dos esportes, com a participação de 48 seleções e sendo disputada também no Canadá e no México. “O Kennedy Center será o ponto de partida fenomenal para este evento", afirmou o presidente dos EUA, brincando sobre o local: "Algumas pessoas chamam de Trump Kennedy Center, mas ainda não estamos prontos para isso", disse, arrancando risadas de Infantino e do vice-presidente James D. Vance.

Sorteio surpreende: Washington D.C. no lugar de Las Vegas

O anúncio gerou surpresa, pois a imprensa americana especulava que o sorteio aconteceria em Las Vegas. A escolha de Washington D.C. atendeu a um desejo de Trump, que poderá estar mais envolvido na organização do evento.

Com a ampliação para 48 seleções, a Copa de 2026 terá 12 grupos com quatro times cada um. Os dois primeiros de cada grupo avançam, juntamente com os oito melhores terceiros colocados. Após a fase de grupos, o torneio segue em formato mata-mata até a grande final.

Elogios à taça e convite para a final

Trump também fez elogios à taça da Copa do Mundo, que estava sobre sua mesa no Salão Oval. Com a permissão de Infantino, o presidente dos EUA levantou o troféu e comentou: "É uma bela peça de ouro". No mês anterior, Trump já havia recebido o troféu do Mundial de Clubes como presente, que agora ocupa um espaço em sua mesa.

Ao final da transmissão, Infantino convidou Trump para assistir à final da Copa de 2026, que ocorrerá em 19 de julho, em East Rutherford, Nova Jersey, entregando-lhe um ingresso simbólico gigante.