Copa do Mundo de 2026 será a mais poluente da história, revela estudo

Os cientistas identificam três principais fatores que explicam o salto nas emissões. O primeiro é a expansão do torneio de 32 para 48 equipes, o que aumenta o número de jogos, deslocamentos e a infraestrutura necessária.

O segundo é a distribuição geográfica: a realização em três países diferentes multiplica as viagens aéreas dos jogadores, comissões técnicas e torcedores. O setor aéreo é hoje um dos mais poluentes do mundo, devido ao uso massivo de querosene e petróleo em aviões.

Mas talvez o mais controverso seja o último: o patrocínio da Aramco, gigante petrolífera saudita que firmou acordo com a FIFA.

Segundo o estudo, o aumento na visibilidade e nas vendas da empresa de combustíveis fósseis durante o próximo ano pode resultar em 30 milhões de toneladas adicionais de CO2 equivalente e desafia a transição energética.

As preocupações não se limitam às emissões: metade dos 16 estádios propostos para o torneio necessitam de "intervenção ambiental imediata" para garantir a segurança de jogadores e espectadores.

As temperaturas extremas, como os 36 Cº registrados durante a Copa do Mundo de Clubes da FIFA neste verão nos EUA, refletem o tamanho do problema que o planeta deve enfrentar em 2026.

"Parece que a FIFA não aprendeu nada e tem um verdadeiro ponto cego em relação ao clima", destacou um dos autores do estudo. "Quando estamos falando da perda de um meio ambiente adequado para a civilização humana, não poderíamos estar mais preocupados."

Como medida urgente, os pesquisadores pedem para reverter a expansão do torneio para mitigar os riscos climáticos futuros.

E há uma explicação: a Copa do Mundo de 2030 está planejada para acontecer em seis países diferentes: Espanha, Portugal, Marrocos, Argentina, Paraguai e Uruguai e já promete gerar mais de 6 milhões de toneladas de CO2 equivalente.

Não é de hoje que megaeventos carregam essa contradição: celebram, enquanto consomem o planeta. A equação pode ser perversa caso não haja uma preocupação com a sustentabilidade: multidões atravessam continentes, cidades são transformadas em canteiros de obras, além do alto consumo de energia, infraestruturas gigantescas e até marcas que surfam na onda do "espetáculo" para vender produtos por vezes poluentes.

O dilema da competição mundial

Como conciliar a paixão global por megaeventos de futebol com a urgência de ação climática? Segundo os pesquisadores, "é preciso atuar em conjunto com todos os outros setores, a sociedade e a economia para fazer tudo o que estiver ao seu alcance para reverter a situação." Uma das questões levantadas no estudo, é: será que a FIFA está disposta a mudar?