Coco Gauff vira o jogo contra Sabalenka e é campeã de Roland Garros pela primeira vez

A final feminina de simples em Roland Garros trouxe um duelo eletrizante entre as duas melhores tenistas do mundo. A norte-americana Coco Gauff, segunda colocada no ranking, e a belarussa Aryna Sabalenka, líder da classificação, disputaram o título, com Gauff saindo vitoriosa por 2 sets a 1, com parciais de 7/6 (5), 2/6 e 4/6, em uma partida que durou mais de 2h30min.

Essa vitória marcou o primeiro troféu de Gauff no Grand Slam francês e também foi o primeiro encontro em mais de sete anos entre as duas líderes do ranking em uma decisão de torneio desse nível.

Ambas chegaram à final com apenas uma derrota durante todo o torneio, uma façanha impressionante no saibro de Paris. O confronto, que prometia ser equilibrado, refletiu o histórico de empates entre as duas até aquele momento, com cinco vitórias para cada uma nas dez partidas anteriores. O último encontro entre elas também aconteceu em uma final, no WTA 1000 de Madrid, em maio, quando Sabalenka levou a melhor.

Para Sabalenka, o título de Roland Garros representava a chance de conquistar seu quarto Grand Slam. Aos 27 anos, a belarussa já havia vencido o Australian Open em 2023 e 2024, além de um US Open (2024). Contudo, ela vinha de uma derrota na final do Australian Open deste ano para a americana Madison Keys.

Por outro lado, Gauff, de apenas 21 anos, chegou à sua primeira final de Grand Slam desde o título no US Open de 2023, que foi conquistado justamente contra Sabalenka. Com a vitória em Paris, ela se tornou a jogadora mais jovem a alcançar finais em Madri, Roma e Roland Garros no mesmo ano. Além disso, Gauff se tornou a tenista mais nova a superar a marca de 70 vitórias em torneios de Grand Slam desde Maria Sharapova, em 2007.

Esse confronto entre as duas melhores jogadoras do mundo também foi um marco histórico. Pela primeira vez em sete anos, as líderes do ranking da WTA se enfrentaram em uma decisão de Grand Slam. O último encontro entre elas nesse contexto ocorreu no Australian Open de 2018, quando a dinamarquesa Caroline Wozniacki venceu a então número 1, Simona Halep.

Durante o torneio, Gauff superou a história da francesa Lois Boisson, número 361 do mundo, que retornava de lesão e havia derrubado adversárias como a número 3 do ranking até chegar à semifinal, onde foi derrotada pela americana. Nas quartas de final, Gauff também derrotou a compatriota Madison Keys, 7ª do mundo.

Por sua vez, Sabalenka teve que interromper uma sequência impressionante de Iga Świątek na semifinal. A polonesa, tetracampeã de Roland Garros, vinha de 26 vitórias consecutivas no torneio desde 2021. Nas quartas de final, a belarussa também superou a chinesa Qinwen Zheng, número 7 do ranking.