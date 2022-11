Brasil já perdeu para a Suíça? Veja histórico entre as seleções

A Seleção Brasileira enfrenta nesta segunda-feira, 28, às 13h, no estádio 947, pela segunda Copa do Mundo consecutiva a Suíça. O jogo é válido pela segunda rodada do Grupo G do Mundial do Catar.

Na história, o Brasil encarou a Suíça em nove partidas. Foram três vitórias da Seleção, duas dos europeus e quatro empates. Sete jogos foram em amistosos e dois em Copa do Mundo. Em 1950, a partida terminou empatada por 2 a 2. No Mundial da Rússia, o jogo foi 1 a 1. Na Copa do Catar, as duas seleções estrearam com vitória. Quem vencer hoje pode se classificar de forma antecipada para as oitavas de final do Mundial.

Vitórias da Suíça contra o Brasil

Os triunfos da Suíça aconteceram em 1989 e 2013. As duas partidas terminaram 1 a 0 para os suíços.

Onde assistir ao vivo online e de graça Brasil x Suíça

A partida entre Brasil e Suíça será transmitida ao vivo pela internet e de graça no GloboPlay e no canal do Casimiro no Youtube. A EXAME acompanha a partida em tempo.

Como assistir o jogo do Brasil ao vivo

O jogo entre Brasil x Suíça pode ser assistido na TV aberta na Rede Globo, pela internet no Globoplay e no canal do Casimiro no Youtube, no streaming Fifa+ e na TV por assinatura no SporTV. A EXAME acompanha a partida em tempo.

