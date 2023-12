Um ano sem Pelé: o que significa o apelido rei?

O eterno jogador de futebol Edson Arantes do Nascimento, o rei Pelé, morreu no dia 29 de dezembro de 2022, por falência múltipla de órgãos. Conhecido no mundo inteiro, Pelé foi rei também além dos campos.

Por que Pelé tem esse apelido?

De acordo com o documentário Pelé Eterno, o apelido de Pelé é referente a um goleiro "Pilé" do Vasco de São Lourenço, um clube de Minas Gerais. Edson jogava bola com crianças de seu bairro e, durante a brincadeira, um de seus amigos orientou que ele fosse para o gol. A partir daí, os garotos começaram a gritar o nome do goleiro para Edson, porém alguns não entendiam muito bem, e começaram a chama-lo de Pelé.

Considerado por muitos o melhor jogador de futebol de todos os tempos (são 1.283 gols em 1.363 jogos), Pelé foi rei também além dos campos. Ainda que o Edson Arantes tenha controvérsias ao longo de sua vida pessoal, a capacidade de Pelé de afastá-las de sua reputação como jogador e ex-atleta foi tão precisa quanto preciosa.

O nascimento da marca Pelé se deu em um período de maior privacidade, afinal, diferentemente de hoje, quando atuava não existia internet, tampouco fãs o filmando e fotografando onde quer que estivesse. Mas Pelé não deixou o sucesso de sua marca restrito a isso. Porque mesmo 45 anos depois de deixar os gramados, soube se atualizar. Sua marca rejuvenesceu e com ela seguiu ganhando (muito) dinheiro.

