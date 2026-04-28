De laranja sorridente a trio alienígena: os mascotes mais curiosos da Copa

Mascotes da Copa: Dos anos 1970 aos anos 2000, relembre personagens que ajudaram a dar rosto ao torneio (Fifa/Reprodução)
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Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h08.
A Copa do Mundo sempre foi palco para craques, gols históricos e rivalidades inesquecíveis. Mas existe outro elemento que também ajuda a construir a identidade de cada edição: os mascotes oficiais. Criados para aproximar o torneio do público e reforçar a cultura do país-sede, alguns deles entraram para a história justamente pelo visual inusitado.
Entre personagens humanos, frutas e até criaturas futuristas, relembre cinco mascotes curiosos que marcaram gerações:
A Copa de 1970, realizada no México, apresentou Juanito, um menino vestindo uniforme da seleção mexicana e usando um enorme sombrero. O personagem foi criado para simbolizar hospitalidade, alegria e paixão pelo futebol.
Juanito fez tanto sucesso que ajudou a popularizar o uso comercial de mascotes em eventos esportivos. Até hoje, é lembrado como um dos mais carismáticos já criados.
Quando a Alemanha recebeu a Copa do Mundo de 1974, o país ainda vivia a divisão entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, cada uma com sua própria seleção no torneio. Em meio a esse contexto, os mascotes Tip e Tap surgiram como símbolo de amizade e aproximação entre os dois lados.
Os dois garotos sorridentes, com uniformes nas cores locais, um carregava as letras WM, sigla de “Weltmeisterschaft” (Copa do Mundo, em alemão), enquanto o outro vestia o número 74.
Talvez um dos mascotes mais famosos de todos os tempos, Naranjito representava uma laranja vestida com o uniforme da seleção da Espanha.
A escolha fazia sentido: a fruta é um dos símbolos agrícolas do país. O personagem ganhou desenhos animados, produtos licenciados e enorme popularidade, tornando-se referência quando o assunto é mascote de Copa.
A Itália decidiu romper totalmente com o tradicionalismo em 1990. Em vez de um animal ou personagem simpático, criou Ciao: uma figura humana abstrata formada por blocos coloridos, com uma bola no lugar da cabeça.
O mascote dividiu opiniões, mas representava bem o design moderno italiano da época. Até hoje, é lembrado como um dos projetos mais ousados da história do torneio.
Na primeira Copa realizada em dois países e também a primeira no continente asiático, Coreia do Sul e Japão apostaram em um trio futurista.
Kaz, Ato e Nik eram criaturas digitais ligadas a um esporte fictício chamado Atmoball. A proposta era mostrar tecnologia, inovação e integração entre culturas. Para muita gente, seguem entre os mascotes mais estranhos já vistos em Copas.
A Copa do Mundo de 2026 terá três mascotes oficiais, um para cada país-sede. A Fifa apresentou Maple, o alce que representa o Canadá; Zayu, a onça-pintada do México; e Clutch, a águia-careca dos Estados Unidos. Segundo a entidade, o trio foi criado para simbolizar união, diversidade cultural e a paixão compartilhada pelo futebol entre os anfitriões. A escolha também reforça a proposta de um Mundial continental, espalhado por três nações.
A Copa do Mundo FIFA 2026 começa em 11 de junho de 2026, será disputada por 48 seleções pela primeira vez na história e terá jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. A final está marcada para 19 de julho de 2026, encerrando a maior edição já realizada do torneio.