Esporte

De laranja sorridente a trio alienígena: os mascotes mais curiosos da Copa

Personagens criativos ajudaram a traduzir a cultura de cada país-sede e viraram parte da memória dos torcedores

Mascotes da Copa: Dos anos 1970 aos anos 2000, relembre personagens que ajudaram a dar rosto ao torneio (Fifa/Reprodução)

Mascotes da Copa: Dos anos 1970 aos anos 2000, relembre personagens que ajudaram a dar rosto ao torneio (Fifa/Reprodução)

Maria Luiza Pereira
Maria Luiza Pereira

Freelancer

Publicado em 28 de abril de 2026 às 05h08.

A Copa do Mundo sempre foi palco para craques, gols históricos e rivalidades inesquecíveis. Mas existe outro elemento que também ajuda a construir a identidade de cada edição: os mascotes oficiais. Criados para aproximar o torneio do público e reforçar a cultura do país-sede, alguns deles entraram para a história justamente pelo visual inusitado.

Entre personagens humanos, frutas e até criaturas futuristas, relembre cinco mascotes curiosos que marcaram gerações:

Juanito Maravilha (México, 1970)

A Copa de 1970, realizada no México, apresentou Juanito, um menino vestindo uniforme da seleção mexicana e usando um enorme sombrero. O personagem foi criado para simbolizar hospitalidade, alegria e paixão pelo futebol.

Juanito fez tanto sucesso que ajudou a popularizar o uso comercial de mascotes em eventos esportivos. Até hoje, é lembrado como um dos mais carismáticos já criados.

Juanito Maravilha

Juanito Maravilha, o mascote do México (Getty Images)

Tip e Tap (Alemanha, 1974)

Quando a Alemanha recebeu a Copa do Mundo de 1974, o país ainda vivia a divisão entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, cada uma com sua própria seleção no torneio. Em meio a esse contexto, os mascotes Tip e Tap surgiram como símbolo de amizade e aproximação entre os dois lados.

Os dois garotos sorridentes, com uniformes nas cores locais, um carregava as letras WM, sigla de “Weltmeisterschaft” (Copa do Mundo, em alemão), enquanto o outro vestia o número 74.

Tip e Tap, mascotes da Copa do Mundo de 74, na Alemanha Ocidental

Tip e Tap, mascotes da Copa do Mundo de 74, na Alemanha Ocidental (Reprodução)

Naranjito (Espanha, 1982)

Talvez um dos mascotes mais famosos de todos os tempos, Naranjito representava uma laranja vestida com o uniforme da seleção da Espanha.

A escolha fazia sentido: a fruta é um dos símbolos agrícolas do país. O personagem ganhou desenhos animados, produtos licenciados e enorme popularidade, tornando-se referência quando o assunto é mascote de Copa.

Naranjito, mascote da Copa do Mundo na Espanha, em 1982

Naranjito, mascote da Copa do Mundo na Espanha, em 1982 (Reprodução)

Ciao (Itália, 1990)

A Itália decidiu romper totalmente com o tradicionalismo em 1990. Em vez de um animal ou personagem simpático, criou Ciao: uma figura humana abstrata formada por blocos coloridos, com uma bola no lugar da cabeça.

O mascote dividiu opiniões, mas representava bem o design moderno italiano da época. Até hoje, é lembrado como um dos projetos mais ousados da história do torneio.

Ciao, mascote da Copa do Mundo da Itália, em 1990

Ciao, mascote da Copa do Mundo da Itália, em 1990 (Reprodução)

Kaz, Ato e Nik (Coreia do Sul e Japão, 2002)

Na primeira Copa realizada em dois países e também a primeira no continente asiático, Coreia do Sul e Japão apostaram em um trio futurista.

Kaz, Ato e Nik eram criaturas digitais ligadas a um esporte fictício chamado Atmoball. A proposta era mostrar tecnologia, inovação e integração entre culturas. Para muita gente, seguem entre os mascotes mais estranhos já vistos em Copas.

Ato, Nik e Kaz foram os mascotes da Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul, em 2002

Ato, Nik e Kaz foram os mascotes da Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul, em 2002 (Reprodução)

Quais serão os mascotes da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 terá três mascotes oficiais, um para cada país-sede. A Fifa apresentou Maple, o alce que representa o Canadá; Zayu, a onça-pintada do México; e Clutch, a águia-careca dos Estados Unidos. Segundo a entidade, o trio foi criado para simbolizar união, diversidade cultural e a paixão compartilhada pelo futebol entre os anfitriões. A escolha também reforça a proposta de um Mundial continental, espalhado por três nações.

Maple, Zayu e Clutch: mascotes da Copa do Mundo 2026 (Fifa/Reprodução)

A Copa do Mundo FIFA 2026 começa em 11 de junho de 2026, será disputada por 48 seleções pela primeira vez na história e terá jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. A final está marcada para 19 de julho de 2026, encerrando a maior edição já realizada do torneio.

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