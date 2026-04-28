De laranja sorridente a trio alienígena: os mascotes mais curiosos da Copa

A Copa do Mundo sempre foi palco para craques, gols históricos e rivalidades inesquecíveis. Mas existe outro elemento que também ajuda a construir a identidade de cada edição: os mascotes oficiais. Criados para aproximar o torneio do público e reforçar a cultura do país-sede, alguns deles entraram para a história justamente pelo visual inusitado.

Entre personagens humanos, frutas e até criaturas futuristas, relembre cinco mascotes curiosos que marcaram gerações:

Juanito Maravilha (México, 1970)

A Copa de 1970, realizada no México, apresentou Juanito, um menino vestindo uniforme da seleção mexicana e usando um enorme sombrero. O personagem foi criado para simbolizar hospitalidade, alegria e paixão pelo futebol.

Juanito fez tanto sucesso que ajudou a popularizar o uso comercial de mascotes em eventos esportivos. Até hoje, é lembrado como um dos mais carismáticos já criados.

Juanito Maravilha, o mascote do México (Getty Images)

Tip e Tap (Alemanha, 1974)

Quando a Alemanha recebeu a Copa do Mundo de 1974, o país ainda vivia a divisão entre Alemanha Oriental e Alemanha Ocidental, cada uma com sua própria seleção no torneio. Em meio a esse contexto, os mascotes Tip e Tap surgiram como símbolo de amizade e aproximação entre os dois lados.

Os dois garotos sorridentes, com uniformes nas cores locais, um carregava as letras WM, sigla de “Weltmeisterschaft” (Copa do Mundo, em alemão), enquanto o outro vestia o número 74.

Tip e Tap, mascotes da Copa do Mundo de 74, na Alemanha Ocidental (Reprodução)

Naranjito (Espanha, 1982)

Talvez um dos mascotes mais famosos de todos os tempos, Naranjito representava uma laranja vestida com o uniforme da seleção da Espanha.

A escolha fazia sentido: a fruta é um dos símbolos agrícolas do país. O personagem ganhou desenhos animados, produtos licenciados e enorme popularidade, tornando-se referência quando o assunto é mascote de Copa.

Naranjito, mascote da Copa do Mundo na Espanha, em 1982 (Reprodução)

Ciao (Itália, 1990)

A Itália decidiu romper totalmente com o tradicionalismo em 1990. Em vez de um animal ou personagem simpático, criou Ciao: uma figura humana abstrata formada por blocos coloridos, com uma bola no lugar da cabeça.

O mascote dividiu opiniões, mas representava bem o design moderno italiano da época. Até hoje, é lembrado como um dos projetos mais ousados da história do torneio.

Ciao, mascote da Copa do Mundo da Itália, em 1990 (Reprodução)

Kaz, Ato e Nik (Coreia do Sul e Japão, 2002)

Na primeira Copa realizada em dois países e também a primeira no continente asiático, Coreia do Sul e Japão apostaram em um trio futurista.

Kaz, Ato e Nik eram criaturas digitais ligadas a um esporte fictício chamado Atmoball. A proposta era mostrar tecnologia, inovação e integração entre culturas. Para muita gente, seguem entre os mascotes mais estranhos já vistos em Copas.

Ato, Nik e Kaz foram os mascotes da Copa do Mundo no Japão e na Coreia do Sul, em 2002 (Reprodução)

Quais serão os mascotes da Copa do Mundo de 2026?

A Copa do Mundo de 2026 terá três mascotes oficiais, um para cada país-sede. A Fifa apresentou Maple, o alce que representa o Canadá; Zayu, a onça-pintada do México; e Clutch, a águia-careca dos Estados Unidos. Segundo a entidade, o trio foi criado para simbolizar união, diversidade cultural e a paixão compartilhada pelo futebol entre os anfitriões. A escolha também reforça a proposta de um Mundial continental, espalhado por três nações.

Maple, Zayu e Clutch: mascotes da Copa do Mundo 2026 (Fifa/Reprodução)

A Copa do Mundo FIFA 2026 começa em 11 de junho de 2026, será disputada por 48 seleções pela primeira vez na história e terá jogos nos Estados Unidos, Canadá e México. A final está marcada para 19 de julho de 2026, encerrando a maior edição já realizada do torneio.