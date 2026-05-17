Sinner x Ruud: horário e onde assistir à final do Aberto de Roma hoje

A final masculina do Aberto de Roma 2026 será disputada neste domingo, 17, entre Jannik Sinner e Casper Ruud. A decisão do Masters 1000 italiano ocorrerá às 12h (de Brasília), na quadra central do Foro Itálico, em Roma, com transmissão da ESPN e da Disney+.

Número 1 do mundo, Sinner chega à decisão em busca de um título inédito no torneio. O italiano garantiu vaga na final após derrotar o russo Daniil Medvedev por 6/2, 5/7 e 6/4, em partida que começou na sexta-feira, 15, mas foi interrompida pela chuva e concluída apenas no sábado, 16.

Com o triunfo, Sinner ampliou para 28 jogos sua sequência invicta no circuito da ATP e alcançou 33 vitórias consecutivas em torneios Masters 1000. A série começou ainda na temporada passada, em Paris, e inclui os títulos conquistados neste ano em Indian Wells, Miami, Monte Carlo e Madri.

Aos 24 anos, o italiano disputará sua 38ª final como profissional e tentará conquistar o décimo título de Masters 1000 da carreira. Roma é o único torneio dessa categoria que ainda falta em sua coleção. Caso conquiste o troféu, Sinner igualará um feito alcançado apenas por Novak Djokovic, único jogador da história a vencer todos os Masters 1000 do circuito.

Na campanha até a final, Sinner superou Sebastian Ofner, Alexei Popyrin, Andrea Pellegrino, Andrey Rublev e Daniil Medvedev.

Ruud busca o segundo título de Masters 1000 da carreira

Do outro lado, Ruud disputará sua primeira final no Aberto de Roma. O norueguês de 27 anos garantiu vaga na decisão após vencer o italiano Luciano Darderi por duplo 6/1 na semifinal.

Atual 25º do ranking, Ruud busca o segundo título de Masters 1000 da carreira, depois de conquistar o Madrid Open em 2025. Com a campanha em Roma, o norueguês também assegurou retorno ao top 20 da ATP. Ele já garantiu ao menos a 17ª posição do ranking e pode subir ao 15º lugar em caso de título.

A decisão deste domingo será a 27ª final da carreira de Ruud no circuito profissional. Até aqui, o tenista soma 14 títulos e 12 vice-campeonatos.

Para chegar à final em Roma, o norueguês venceu Zachary Svajda, Jiri Lehecka, Lorenzo Musetti, Karen Khachanov e Luciano Darderi, perdendo apenas um set ao longo da campanha.

O retrospecto do confronto é favorável a Sinner, segundo especialistas. Os dois já se enfrentaram quatro vezes no circuito da ATP, e o italiano venceu todas as partidas sem perder sets. O encontro mais recente aconteceu justamente no Aberto de Roma de 2025, quando Sinner derrotou Ruud nas quartas de final por 6/0 e 6/1.

Que horas é o jogo entre Sinner e Ruud?

A partida pela final será às 12h, no horário de Brasília, deste domingo, 17, entre o italiano e número 1 do mundo, Jannik Sinner, e o norueguês, 25° do mundo, Casper Ruud.

Onde assistir Sinner x Ruud?

No Brasil, a transmissão da continuação do confronto entre Sinner e Ruud será feita pela ESPN 2 e pela plataforma de streaming Disney+.