Chapecoense x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07h25.
Chapecoense x Botafogo se enfrentam neste sábado, 18, às 18h30, na Arena Condá. A partida é válida pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.
As equipes se enfrentam em momentos distintos na temporada. A Chape precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo chega confiante após vencer na Sul-Americana.
Com apenas oito pontos somados, a Chape é a vice-lanterna da competição e não vence desde 28 de janeiro, quando bateu o Santos por 4 a 2. Desde então, são cinco empates e quatro derrotas.
No último jogo disputado, a equipe empatou sem gols com o Juventude pela Copa Sul-Sudeste, e chamou a atenção pela pouca produção ofensiva.
As únicas baixas da Chape ficam por conta de Bruno Matias e Robert Santos, que se recuperam de lesão no ligamento cruzado. Giovanni Augusto, com problema muscular, é dúvida.
Já o Botafogo venceu o Racing por 3 a 2 pela Sul-Americana e assumiu a liderança do grupo. Danilo e Arthur Cabral vivem fase artilheira no torneio e são a principal força ofensiva do Alvinegro.
As baixas ficam por conta de Chris Ramos, em transição física; Joaquín Correa, em recuperação muscular; Marçal, com lesão no joelho; e Kaio Pantaleão, em recuperação pós-cirúrgica.
Por outro lado, Jhoan Hernández se recuperou e é opção para o técnico Franclim Carvalho após cumprir protocolo de concussão.
O duelo entre Chapecoense x Botafogo terá transmissão do Premiere.
Santos; M. Vinícius, Bruno Leonardo, Doma e B. Pacheco; João Vitor, Camilo, Ênio, Meritao e Italo; Bolasie.
Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Danilo, Cristian Medina, Santiago Rodríguez, Álvaro Montoro, Jordan Barrera; Arthur Cabral.