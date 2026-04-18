Chapecoense x Botafogo: horário, onde assistir e prováveis escalações

Equipes vivem fases distintas no torneio; Chape quer se afastar do rebaixamento, enquanto Botafogo olha para a parte de cima da tabela

Junior Santos: Botafogo venceu no meio da semana pela Sul-Americana e chega confiante

Gabriella Brizotti
Colaboradora

Publicado em 18 de abril de 2026 às 07h25.

Chapecoense x Botafogo se enfrentam neste sábado, 18, às 18h30, na Arena Condá. A partida é válida pela 12.ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As equipes se enfrentam em momentos distintos na temporada. A Chape precisa pontuar para sair da zona de rebaixamento, enquanto o Botafogo chega confiante após vencer na Sul-Americana.

Como chega a Chapecoense para o confronto

Com apenas oito pontos somados, a Chape é a vice-lanterna da competição e não vence desde 28 de janeiro, quando bateu o Santos por 4 a 2. Desde então, são cinco empates e quatro derrotas.

No último jogo disputado, a equipe empatou sem gols com o Juventude pela Copa Sul-Sudeste, e chamou a atenção pela pouca produção ofensiva.

As únicas baixas da Chape ficam por conta de Bruno Matias e Robert Santos, que se recuperam de lesão no ligamento cruzado. Giovanni Augusto, com problema muscular, é dúvida.

Como chega o Botafogo para o confronto

Já o Botafogo venceu o Racing por 3 a 2 pela Sul-Americana e assumiu a liderança do grupo. Danilo e Arthur Cabral vivem fase artilheira no torneio e são a principal força ofensiva do Alvinegro.

As baixas ficam por conta de Chris Ramos, em transição física; Joaquín Correa, em recuperação muscular; Marçal, com lesão no joelho; e Kaio Pantaleão, em recuperação pós-cirúrgica.

Por outro lado, Jhoan Hernández se recuperou e é opção para o técnico Franclim Carvalho após cumprir protocolo de concussão.

Onde assistir a Chapecoense x Botafogo

O duelo entre Chapecoense x Botafogo terá transmissão do Premiere.

Prováveis escalações

Chapecoense (Técnico: Fábio Matias)

 Santos; M. Vinícius, Bruno Leonardo, Doma e B. Pacheco; João Vitor, Camilo, Ênio, Meritao e Italo; Bolasie.

Botafogo (Técnico: Franclim Carvalho)

Raul; Vitinho, Bastos, Barboza e Alex Telles; Danilo, Cristian Medina, Santiago Rodríguez, Álvaro Montoro, Jordan Barrera; Arthur Cabral.

