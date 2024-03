Thiago Maia, Bolasie, Vargas: o que esperar das últimas 48 horas de janela de transferências

As últimas badaladas do relógio pressionam os clubes brasileiros. É o fim da primeira janela de transferências de 2024 do futebol do país se aproximando.

As equipes têm até quinta-feira para registrar novos atletas, e agora os negócios que estavam parados devem ganhar fôlego ou simplesmente caminhar para suas definições. Nomes como Eduardo Vargas, Thiago Maia, Yannick Bolasie, Cacá e David Braz estão entre os atletas que podem se movimentar nestes últimos dias.

O GLOBO separou algumas das principais histórias destas últimas semanas e relembra como estão as situações destas negociações e conversas. Confira o que pode acontecer nesses últimos dois dias:

Thiago Maia (Flamengo -> Internacional)

A negociação entre Flamengo e Internacional pela transferência do volante Thiago Maia se arrasta desde fevereiro, mas ainda não teve um desfecho. O colorado segue com interesse no atleta, mas o rubro-negro faz jogo duro. O negócio circula a casa dos 21 milhões de reais.

— Estamos tratando de diversos assuntos. Mas de uma forma diferente de 15 dias atrás, um mês atrás. Isso vai depender de questões das quais o clube está muito seguro e convicto de que tem seus limites. Qualquer negociação vai ter que estar dentro do perfil que estamos encaminhando — afirmou o presidente do Internacional, Alessandro Barcellos, em entrevista coletiva.

Em outras negociações recentes, o Inter liberou por empréstimo o lateral-esquerdo Thauan Lara (Fortaleza), o volante Campanharo e o atacante Gabriel Barros (Atlético-GO). Também passou a contar com o atacante Borré, que estava emprestado ao Werder Bremen. Já o Flamengo enfim viu a chegada do zagueiro Léo Ortiz, ex-Bragantino.

Yannick Bolasie (Sem clube -> Criciúma)

Uma das negociações mais surpreendentes da janela de transferências é a provável ida do atacante congolês Yannick Bolasie ao Criciúma, recém-promovido à Série A do Brasileirão. Com o visto de trabalho aprovado, o caminho está livre para a chegada do atleta de 34 anos, ex-Crystal Palace, Everton e Aston Villa, a Santa Catarina.

A negociação acontece desde dezembro, segundo entrevista do gerente de futebol Alex Brasil, de fevereiro. Por todo esse tempo, o Criciúma manteve cautela.

Maicon (Vasco -> Vitória)

O Vitória quer contar com o experiente zagueiro do Vasco. O cruz-maltino, por sua vez, tem dúvidas sobre uma liberação, dado justamente o curto prazo para buscar peças de reposição. A tendência é que a negociação tenha um desfecho nesta quarta-feira.

No fim do ano passado, o Vasco renovou o contrato com o zagueiro de 35 anos até dezembro de 2024.

Ativo no mercado, o Vitória anunciou nesta última terça as contratações do atacante Luiz Adriano (ex-Internacional) e do meia Jean Mota (ex-Inter Miami). O clube também encaminhou a transferência do volante Léo Naldi, da Ponte Preta, e o empréstimo do também volante Luan, do São Paulo.

Eduardo Vargas (Atlético-MG -> Fortaleza e Grêmio)

Com contrato até o fim do ano no Galo, o chileno de 34 anos tem pouco espaço em Belo Horizonte. O Fortaleza era o principal interessado em tê-lo por empréstimo, mas as chances esfriaram. Segundo o site Goal, o atacante foi oferecido ao Grêmio.

O Atlético, por outro lado, se reforçou no ataque, com o ponta Brahian Palacios. O colombiano de de 21 anos atuava no Atlético Nacional e já está em Minas Gerais.

Outras negociações e interesses

O Vasco acertou e aguarda a chegada do atacante Clayton Silva, do Casa Pia-POR

O Corinthians acertou e aguarda a chegada do zagueiro Cacá, do Athletico

O volante Gabriel e o meia Carlos de Pena têm sondagens e ainda podem deixar o Internacional

O Grêmio ainda busca um zagueiro e consultou a situação de Dória, do Santos Laguna-MEX

Fluminense e David Braz negociam uma ida do zagueiro ao Sport em definitivo