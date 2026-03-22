Cruzeiro apenas empata com Santos e segue sem vencer no Brasileirão

Cruzeiro e Santos empataram por 0 a 0 neste domingo, 22, no Mineirão, pela 8ª rodada do Campeonato Brasileiro. O resultado manteve a Raposa sem vitórias na competição e na última posição da tabela, agora com quatro pontos. Já o Peixe chegou a sete, terminou a rodada fora da zona de rebaixamento.

Como foi Cruzeiro x Santos pelo Brasileirão

O jogo começou travado, com muita disputa no meio campo e pouca criatividade. A primeira finalização saiu aos 2 minutos, quando Rony aproveitou um contra ataque e arriscou de muito longe para o Santos, sem acertar o alvo. O Cruzeiro respondeu aos 12, em cruzamento de Kaiki para Villarreal, que finalizou do meio da área e obrigou Gabriel Brazão a fazer a defesa. Dois minutos depois, aos 14, Kaiki apareceu de cabeça após cobrança de escanteio e mandou para fora, levando perigo ao gol santista.

O time mineiro seguiu mais presente ofensivamente e encontrou sua melhor chegada do primeiro tempo aos 28 minutos. Arroyo avançou pela direita, esperou a infiltração e rolou para Gerson finalizar dentro da área, mas Brazão fez nova defesa e evitou o gol celeste. O Peixe, com menos posse e mais cauteloso, teve dificuldades para criar jogadas mais limpas antes do intervalo.

Na volta do intervalo, o Santos voltou um pouco mais agressivo. Aos 21 minutos, Lucas Veríssimo desviou de cabeça após bola levantada na área, a finalização foi bloqueada, e na sequência Thaciano teve a melhor chance santista no jogo, cabeceando do meio da área para fora após passe de Rony pelo alto.

O Cruzeiro respondeu com mudanças no ataque e voltou a pressionar. Aos 25 minutos, Wanderson entrou na vaga de Arroyo, e aos 29 teve a principal oportunidade da etapa final: arriscou de fora da área e exigiu mais uma grande defesa do goleiro santista, que voltou a brilhar.

Na reta final, o duelo ficou mais truncado, com cartões e faltas de lado a lado. Matheus Pereira foi advertido aos 38 minutos, e Tomás Rincón recebeu amarelo aos 39. Aos 49 minutos, o Santos balançou as redes: em lançamento de Rony, Barreal cortou a marcação e bateu na saída de Matheus Cunha porém o gol foi anulado por impedimento.

Como foi a estreia de Cuca no comando do Santos

A reestreia de Cuca foi marcada por um Santos mais contido e preocupado em fechar espaços. Sem brilho ofensivo, o time apostou na organização defensiva, teve Lucas Veríssimo seguro na zaga e contou com grande atuação de Gabriel Brazão para sair com um ponto. O empate não resolve a situação santista, mas serve como início de um processo de reconstrução após a troca de comando técnico.

Situação de Cruzeiro e Santos na tabela do Brasileirão

O resultado amplia a pressão sobre o Cruzeiro, que segue sem vencer após oito rodadas e amarga a lanterna do Brasileirão. A equipe mineira anunciou Arthur Jorge como novo técnico para a temporada. O Santos, por sua vez, chega aos sete pontos e ganha respiro fora do Z4.