Veja a escalação do Flamengo contra o Corinthians hoje

O Flamengo vai enfrentar o Corinthians neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro. A principal novidade no time rubro-negro é a formação de uma nova dupla de zaga, com Danilo e Vitão entre os titulares.

O técnico Leonardo Jardim optou por deixar Léo Ortiz no banco de reservas e promoveu a entrada dos dois defensores. A mudança acontece em meio aos desfalques no setor, já que Léo Pereira está suspenso.

No meio-campo, Evertton Araújo ganha a vaga de Erick Pulgar, também suspenso. Já no ataque, Lucas Paquetá volta ao time titular e reforça o setor ofensivo ao lado de Samuel Lino e Pedro.

Além dos suspensos, o Flamengo tem outros desfalques para a partida. Bruno Henrique segue fora por conta de uma pubalgia e só deve retornar após a data Fifa. Saúl ainda se recupera de cirurgia no calcanhar esquerdo.

Gonzalo Plata também não viajou com a delegação para São Paulo. O atacante não tem problemas físicos e ficou fora por decisão da comissão técnica.

O jogo marca a primeira partida de Leonardo Jardim fora do Rio de Janeiro no comando do Flamengo.

Qual é a escalação do Flamengo contra o Corinthians?

Rossi; Varela, Danilo, Vitão e Alex Sandro; Evertton Araújo, Jorginho e Arrascaeta; Paquetá, Samuel Lino e Pedro.

Onde assistir Corinthians vs Flamengo ao vivo?

A partida terá transmissão ao vivo pela Record, pelo Premiere e pela CazéTV no YouTube.

Que horas é o jogo Corinthians vs Flamengo?

O jogo é neste domingo, às 20h30, na Neo Química Arena, em São Paulo.