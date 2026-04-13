Jogos de hoje, segunda-feira, 13 de abril, onde assistir ao vivo e horários

A segunda-feira terá algumas partidas importantes de competições internacionais. Clubes como Manchester United, Fiorentina e Al-Hilal entram em campo por seus respectivos campeonatos.

Os destaques ficam para os jogos entre Manchester e Leeds United, pela Premier League, e Al-Sadd e Al-Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia.

A programação ainda inclui partidas da La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Série C do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Premier League

16h - Manchester United x Leeds United - Disney+

La Liga

16h - Levante x Getafe - Disney+

Campeonato Italiano

15h45 - Fiorentina x Lazio - Disney+

Campeonato Brasileiro Série C

20h - Figueirense x Maringá

Liga dos Campeões da Ásia

11h45 - Al-Ahli x Al-Duhail - Disney+

15h - Al-Sadd x Al-Hilal - Disney+

Campeonato Português

16h15 - Tondela x Gil Vicente

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Manchester United x Leeds United

O duelo entre Manchester United x Leeds United terá transmissão ao vivo da Disney+, às 16h do horário de Brasília.

Onde assistir ao vivo Al-Sadd x Al-Hilal

Al-Sadd x Al-Hilal, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, também terá transmissão da Disney+.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo, no SBT, na Record ou na Band nesta segunda-feira, 13.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Nenhum jogo vai passar no SporTV, na ESPN, na BandSports, no Premiere ou na TNT Sports nesta segunda-feira, 13.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

11h45 - Al-Ahli x Al-Duhail - Liga dos Campeões da Ásia

15h - Al-Sadd x Al-Hilal - Liga dos Campeões da Ásia

15h45 - Fiorentina x Lazio - Campeonato Italiano

16h - Manchester United x Leeds United - Premier League

16h - Levante x Getafe - La Liga

Nenhum jogo vai passar no Ge TV, no Onefootball, na HBO Max, na Cazé TV ou na Paramount+ nesta segunda-feira, 13.