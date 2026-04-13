Esporte

Jogos de hoje, segunda-feira, 13 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Saiba onde assistir aos jogos desta segunda-feira online e na TV por assinatura

EXAME Esportes: veja a agenda de jogos de hoje (Esportes/Exame)

EXAME Esportes: veja a agenda de jogos de hoje (Esportes/Exame)

Maria Eduarda Lameza
Maria Eduarda Lameza

Estagiária de jornalismo

Publicado em 13 de abril de 2026 às 06h01.

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A segunda-feira terá algumas partidas importantes de competições internacionais. Clubes como Manchester United, Fiorentina e Al-Hilal entram em campo por seus respectivos campeonatos.

Os destaques ficam para os jogos entre Manchester e Leeds United, pela Premier League, e Al-Sadd e Al-Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia.

A programação ainda inclui partidas da La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Série C do Brasileirão.

Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos

Premier League

  • 16h - Manchester United x Leeds United - Disney+

La Liga

  • 16h - Levante x Getafe - Disney+

Campeonato Italiano

  • 15h45 - Fiorentina x Lazio - Disney+

Campeonato Brasileiro Série C

  • 20h - Figueirense x Maringá

Liga dos Campeões da Ásia

  • 11h45 - Al-Ahli x Al-Duhail - Disney+
  • 15h - Al-Sadd x Al-Hilal - Disney+

Campeonato Português

  • 16h15 - Tondela x Gil Vicente

Onde assistir ao vivo ao jogo entre Manchester United x Leeds United

O duelo entre Manchester United x Leeds United terá transmissão ao vivo da Disney+, às 16h do horário de Brasília.

Onde assistir ao vivo Al-Sadd x Al-Hilal

Al-Sadd x Al-Hilal, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, também terá transmissão da Disney+.

Quais jogos de futebol vão passar na TV aberta hoje?

Nenhum jogo vai passar na Globo, no SBT, na Record ou na Band nesta segunda-feira, 13.

Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?

Nenhum jogo vai passar no SporTV, na ESPN, na BandSports, no Premiere ou na TNT Sports nesta segunda-feira, 13.

Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?

Disney+

  • 11h45 - Al-Ahli x Al-Duhail - Liga dos Campeões da Ásia
  • 15h - Al-Sadd x Al-Hilal - Liga dos Campeões da Ásia
  • 15h45 - Fiorentina x Lazio - Campeonato Italiano
  • 16h - Manchester United x Leeds United - Premier League
  • 16h - Levante x Getafe - La Liga

Nenhum jogo vai passar no Ge TV, no Onefootball, na HBO Max, na Cazé TV ou na Paramount+ nesta segunda-feira, 13.

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