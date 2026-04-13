Jogos de hoje, segunda-feira, 13 de abril, onde assistir ao vivo e horários

EXAME Esportes: veja a agenda de jogos de hoje (Esportes/Exame)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 13 de abril de 2026 às 06h01.
A segunda-feira terá algumas partidas importantes de competições internacionais. Clubes como Manchester United, Fiorentina e Al-Hilal entram em campo por seus respectivos campeonatos.
Os destaques ficam para os jogos entre Manchester e Leeds United, pela Premier League, e Al-Sadd e Al-Hilal pela Liga dos Campeões da Ásia.
A programação ainda inclui partidas da La Liga, Campeonato Italiano, Campeonato Português e Série C do Brasileirão.
O duelo entre Manchester United x Leeds United terá transmissão ao vivo da Disney+, às 16h do horário de Brasília.
Al-Sadd x Al-Hilal, válido pelas oitavas de final da Liga dos Campeões da Ásia, também terá transmissão da Disney+.
Nenhum jogo vai passar na Globo, no SBT, na Record ou na Band nesta segunda-feira, 13.
Nenhum jogo vai passar no SporTV, na ESPN, na BandSports, no Premiere ou na TNT Sports nesta segunda-feira, 13.
Nenhum jogo vai passar no Ge TV, no Onefootball, na HBO Max, na Cazé TV ou na Paramount+ nesta segunda-feira, 13.