Com receitas, MLS obtém maior crescimento entre todas as ligas americanas

Um estudo divulgado pela SponsorUnited, neste mês de janeiro, aponta crescimento com receitas em todas as principais liga norte-americanas durante a temporada passada. A Major League Soccer (MLS) foi a que apresentou resultados mais expressivos, com 18%, seguida pela MLB (Major League Baseball), com 16%. Já a NFL (National Football League), em receita total de patrocínio, ficou em primeiro com US$ 2,3 bilhões arrecadados em 2024.

No final do ano passado, a SponsorUnited já havia divulgado outros dados, apontando que as receitas totais com patrocínios chegaram a 665 milhões de dólares. Foram analisadas 1.800 marcas e 2.500 negócios.

“É um atleta capaz de atrair os olhares do mundo inteiro para si em razão da carreira vitoriosa que construiu ao longo dos anos e pelo que representa fora de campo também. Os amantes do futebol influenciados pelo Messi continuarão a consumir tudo o que gira em torno dele, sendo de forma natural uma excelente oportunidade de popularização para a competição em nível mundial, sem falar na possibilidade da construção de um legado a curto e médio prazo tanto para ele quanto para a MLS”, pontua Renê Salviano, CEO da Heatmap e especialista em marketing esportivo, e que faz a captação de contratos entre marcas envolvendo profissionais do esporte.

Em números gerais, a MLS só ficou abaixo da NHL, liga de hóquei no gelo, dentro da América do Norte, com receitas estimadas de 750 milhões de dólares nesta temporada. Se continuar com esse crescimento, será a primeira vez que uma outra competição passe a frente daquela que é considerada uma das principais ligas dos Estados Unidos, ao lado da National Football League (NFL), Major League Baseball (MLB) e a National Basketball Association (NBA).

Os números de crescimento da Major League Soccer tem a ver também com a presença de Lionel Messi, e alguns números comprovam isso de forma global. Por exemplo, a Apple TV, que transmite com exclusividade os jogos da competição, obteve 110 mil assinantes somente no dia em que anunciou as transmissões, e quase 300 mil em um mês. A plataforma pagou 250 milhões de dólares por ano para exibir a competição, por 10 anos de contrato, até 2033. O valor total de 2,5 bilhões de dólares, por exemplo, é praticamente o triplo do que se pagava anteriormente, na casa dos US$ 100 milhões (R$ 494 milhões).

Para se ter uma ideia do peso do craque, e que contribui para o crescimento dessa visibilidade, o evento “The Messi Experience - A Dream Come True” chegará a São Paulo nos próximos meses de 2025, depois de edições realizadas em Los Angeles, Miami e Buenos Aires. Trata-se de uma jornada interativa e imersiva, composta por diversas instalações temáticas, projetadas para levar os visitantes a uma viagem pela brilhante carreira do jogador.

“The Messi Experience” é uma exposição que retrata a vida e a carreira do astro argentino, com duração aproximada de 75 minutos, onde os fãs poderão interagir com o craque por meio de inteligência artificial. Os visitantes criarão um perfil na entrada e passarão por uma jornada em torno da trajetória de Messi, de seu início em Rosário ao título da Copa do Mundo com a Argentina. No fim do trajeto, os fãs terão direito a uma selfie interativa com o jogador.

"A enorme disputa para assistir Messi e o crescimento em receitas diversas comprova que o status de superstar do melhor jogador de futebol do mundo é capaz de atrair públicos que vão além dos amantes do futebol", argumenta Ivan Martinho, professor de marketing esportivo pela ESPM.

Outras receitas e recordes com Messi

Também na última temporada, a MLS divulgou mais um recorde: pela primeira vez mais de 11 milhões de espectadores estiveram presentes em jogos da temporada regular, superando 2023, com 10,9 milhões.

Nas redes sociais, os números também cresceram: a visibilidade do TikTok cresceu +26%, o Youtube, 21%, e o Instagram, 10%. A consequência foi o aumento de 18 novos patrocinadores e 13% a mais em relação à temporada passada com receitas dessas propriedades.

Além disso, de acordo com dados da empresa Opta os jogos da liga em 2024 atraíram um público recorde de 12,1 milhões de torcedores, ficando atrás apenas da Premier League, que levou mais de 14 milhões de pessoas aos estádios, e superando competições tradicionais como a Bundesliga, na Alemanha, com 12 milhões, a Série A, na Itália, com 11,6 mi, a La Liga, na Espanha, com 10,7 mi, o Brasileirão, com 10,2 mi e a Ligue 1, na França, com 8,4 mi.

"Toda comunicação de um jogo do Messi, que se trata de algo de demanda mundial, incorporava a menção não somente da equipe de Messi, mas do adversário dela. Imagine quantas centenas de milhões de pessoas "seguem" o jogador em redes sociais e aplicativos diversos. Todas essas pessoas, a cada semana, passaram a conhecer uma franquia da MLS. Messi é atleta da equipe de Miami, mas anunciante de toda a liga", analisa Thiago Freitas, COO da Roc Nation Sports no Brasil, empresa de entretenimento norte-americana, que gerencia a carreira de centenas de atletas.

Somente o Inter Miami, time do craque argentino, foi responsável por grande parte deste total, reunindo mais de 72 mil torcedores em um dos jogos da temporada regular - recorde da competição. 213 partidas da MLS tiveram lotação esgotada, impulsionadas, claro, pela presença de Messi.

“Os clubes, as ligas e as demais entidades norte-americanas têm trabalhado em conjunto para o fortalecimento do futebol local. A chegada do Messi claramente foi estratégica e contribuiu para esse movimento. A força dele não influenciou somente a MLS, mas também colocou os EUA em destaque no cenário esportivo”, aponta Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport no Brasil, agência oficial da Conmebol e que disponibiliza pacotes de viagem para competições nacionais e internacionais.