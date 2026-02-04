Santos x São Paulo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos.

O Santos vive um início de temporada sem vitórias. A equipe soma seis jogos sem vencer e foi derrotada pela Chapecoense, de virada, na estreia do Brasileirão. O clube também disputa o Campeonato Paulista em situação próxima da zona de rebaixamento.

O São Paulo chega em momento oposto. O time venceu as duas últimas partidas, contra Santos e Flamengo, e estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. No Estadual, deixou a disputa contra o rebaixamento e passou a brigar por vaga no mata-mata.

Onde assistir a Santos x São Paulo

A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere.

Que horas é o jogo entre Santos x São Paulo?

A partida acontece nesta quarta-feira, 4, às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.

Escalações prováveis

Santos

Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony.

Técnico: Juan Pablo Vojvoda.

São Paulo

Rafael; Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Diaz; Luciano e Calleri.

Técnico: Hernán Crespo.