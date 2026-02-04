Santos x São Paulo: qual é o horário e onde assistir ao jogo do Brasileirão hoje?

Santos x São Paulo: veja todas as informações sobre a partida desta quarta-feira (Rubens Chiri/Saopaulofc.net)
Estagiária de jornalismo
Publicado em 4 de fevereiro de 2026 às 14h03.
Santos e São Paulo se enfrentam nesta quarta-feira, 4, pela segunda rodada do Campeonato Brasileiro 2026. A partida será disputada na Vila Belmiro, em Santos.
O Santos vive um início de temporada sem vitórias. A equipe soma seis jogos sem vencer e foi derrotada pela Chapecoense, de virada, na estreia do Brasileirão. O clube também disputa o Campeonato Paulista em situação próxima da zona de rebaixamento.
O São Paulo chega em momento oposto. O time venceu as duas últimas partidas, contra Santos e Flamengo, e estreou com vitória no Campeonato Brasileiro. No Estadual, deixou a disputa contra o rebaixamento e passou a brigar por vaga no mata-mata.
A transmissão ao vivo será feita pelo Premiere.
A partida acontece nesta quarta-feira, 4, às 20h (horário de Brasília), na Vila Belmiro.
Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Adonis Frías, Luan Peres e Vinicius Lira; João Schmidt, Zé Rafael e Gabriel Menino; Barreal, Gabigol e Rony.
Técnico: Juan Pablo Vojvoda.
Rafael; Alan Franco (Dória), Arboleda e Sabino; Maik (Cédric), Danielzinho, Bobadilla, Marcos Antônio (Pablo Maia) e Enzo Diaz; Luciano e Calleri.
Técnico: Hernán Crespo.