Cristiano Ronaldo recebe proposta para jogar em time brasileiro, diz jornal

Sem títulos conquistados pelo Al Nassr nesta temporada, o português Cristiano Ronaldo recebeu uma proposta para acertar com um clube brasileiro, conforme noticiado pelo repórter José Féliz Díaz, do jornal espanhol Marca. Sem revelar qual clube estaria interessado em contratar o ex-camisa 7 do Real Madrid, a reportagem, no entanto, dá uma pista: a oferta "abriria a possibilidade de participar do Mundial de Clubes".

Na prática, quatro times brasileiros viajam para os Estados Unidos para disputar a Copa do Mundo de Clubes deste ano: Botafogo, Flamengo, Fluminense e Palmeiras. De acordo com o Marca, a oferta é tentadora. "O que inicialmente parecia uma movimentação de mercado sem muito escopo está se tornando algo que pode ser transformado em uma oferta fora do mercado com contribuições significativas de investidores externos", diz a reportagem.

No último dia 7, em derrota para o Al Ittihad, Cristiano saiu de campo correndo, sem passar sequer pelo vestiário. O jornal português A Bola destaca que este é o período mais longo da carreira do jogador em que fica sem títulos. Já são quatro anos de "seca". Antes, ele havia levantado 31 taças entre 2002 e 2021.