Corinthias X São Paulo: veja escalações

O domingo, 10, reserva mais um capítulo do Majestoso, com Corinthians e São Paulo se enfrentando às 18h30 (horário de Brasília), pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro. O duelo será disputado na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão, comandado por Fernando Diniz, ocupa a 17ª posição, com 15 pontos, dentro da zona de rebaixamento.

Para o clássico em casa, o Corinthians deve começar com: Hugo Souza; Matheusinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidu; Raniele, Carrillo, Breno Bidon e Rodrigo Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Do outro lado, o São Paulo deve ir a campo com: Rafael; Cédric, Dória, Sabino e Enzo Díaz; Bobadilla, Danielzinho e Artur; Ferreirinha, Luciano e Calleri.

Quem está de fora?

O elenco alvinegro tem uma série de baixas. Não jogam Allan e André (suspensos), João Pedro Tchoca (recuperação de cirurgia), Charles (lesão no calcanhar direito), Vitinho (dores no quadril), Memphis Depay (em transição física), Kayke (lesão grave no joelho esquerdo) e Hugo (pós-operatório no joelho direito).

Já no São Paulo, entre os desfalques estão Rafael Tolói (dor na panturrilha), Alan Franco (lesão no adutor), Maik (incômodo muscular), Lucas Ramon (lesão na panturrilha), Pablo Maia (fratura no rosto e nariz), Marcos Antônio (lesão muscular na coxa), além de Lucas, que trata ruptura no tendão de Aquiles.

Onde assistir Corinthias X São Paulo?

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