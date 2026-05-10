A Globo decidiu não exibir o confronto entre Clube do Remo e Palmeiras na TV aberta neste domingo, 10, após a partida sofrer um atraso de mais de uma hora e meia por causa das fortes chuvas em Belém.

O jogo, válido pela 15ª rodada do Campeonato Brasileiro, estava marcado inicialmente para as 16h, no Mangueirão, mas o temporal que atingiu a capital paraense deixou o gramado sem condições para o início da partida.

Temporal atrasou início da partida

Com o campo completamente encharcado, a arbitragem realizou sucessivas inspeções no gramado enquanto equipes de apoio tentavam retirar o excesso de água utilizando rodos.

Os jogadores chegaram a subir ao campo para aquecimento por volta das 15h30, mas precisaram retornar aos vestiários diante das condições do estádio.

A situação começou a melhorar apenas no fim da tarde. Às 17h15, a organização informou uma previsão de início para 17h40. Pouco depois, o Palmeiras ainda precisou trocar de uniforme para evitar conflito de cores com o Remo.

A bola acabou rolando às 17h38.

Globo manteve programação prevista

Com o atraso prolongado, a Globo optou por manter sua grade de programação nas regiões que receberiam a transmissão da partida.

Assim, os telespectadores acompanharam o duelo entre Clube Atlético Mineiro e Botafogo de Futebol e Regatas, enquanto Remo x Palmeiras ficou disponível apenas no Premiere e no GeTV.