ChatGPT: 20 funções pouco conhecidas que podem aumentar sua produtividade

Pequenos comandos e recursos escondidos podem transformar o ChatGPT em um aliado de produtividade no dia a dia (LightRocket /Getty Images)
Redatora
Publicado em 15 de maio de 2026 às 07h07.
Muita gente usa o ChatGPT apenas para fazer perguntas rápidas ou pedir textos prontos. Mas a ferramenta vai muito além disso. Com comandos específicos e alguns recursos pouco explorados, a inteligência artificial pode ajudar a organizar tarefas, acelerar processos e otimizar atividades do cotidiano.
É possível colar anotações ou transcrições e pedir um resumo com os principais pontos discutidos.
O ChatGPT consegue identificar ações dentro de um texto e organizar tudo em formato de checklist.
A ferramenta pode distribuir tarefas por dias e horários com base no prazo disponível.
Um comando como “explique como se eu tivesse 10 anos” muda completamente a linguagem da resposta.
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O usuário pode pedir para deixar uma mensagem mais profissional, amigável ou objetiva.
A IA consegue sugerir tópicos, estrutura e até sequência lógica de slides.
É possível pedir para a ferramenta atuar como recrutador e fazer perguntas em tempo real.
O ChatGPT pode montar cronogramas, sugerir revisões e dividir matérias por prioridade.
A função ajuda a acelerar leituras e identificar rapidamente os principais pontos de um conteúdo.
O usuário pode pedir análises entre produtos, estratégias ou escolhas profissionais.
A ferramenta consegue sugerir ideias para campanhas, projetos ou conteúdos em poucos segundos.
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Um mesmo conteúdo pode ser reescrito para clientes, estudantes ou redes sociais.
Mensagens, propostas e respostas podem virar modelos prontos para uso futuro.
A IA pode criar situações hipotéticas para treinar tomada de decisão em negócios ou estudos.
Além da tradução literal, o ChatGPT consegue adaptar expressões e linguagem ao contexto.
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A ferramenta pode sugerir roteiros, horários e distribuição de atividades por região.
É possível transformar textos em quizzes ou exercícios de revisão.
O ChatGPT pode sugerir títulos, ideias de roteiro ou continuação de histórias.
A IA ajuda a organizar informações em tópicos mais claros e objetivos.
Comandos como “escreva de forma natural, sem repetir ideias” ajudam a tornar o texto mais fluido e humano.
Especialistas em IA destacam que a produtividade não depende apenas da ferramenta, mas da forma como ela é utilizada. Quanto mais específico for o comando, mais alinhada tende a ser a resposta. Saber orientar a IA se tornou uma habilidade prática para profissionais de diferentes áreas.