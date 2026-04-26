Corinthians x Vasco: horário, onde assistir e prováveis escalações

Corinthians x Vasco se enfrentam neste domingo, 26, às 16h, de Brasília, na Neo Química Arena. A partida é válida pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Alvinegro quer sair do Z4 e conta com a boa fase sob o comando de Fernando Diniz. Até o momento, o clube está invicto desde a chegada do treinador e não levou gols. Além disso, o confronto colocará frente a frente Diniz e sua antiga equipe.

Já o Vasco quer embalar no Brasileirão antes do clássico contra o Flamengo. A equipe está na 10ª posição, com 16 pontos.

Como chega o Corinthians para o confronto?

O Corinthians chega embalado após a vitória por 1 a 0 contra o Barra, na Copa do Brasil, e quer seguir nesse ritmo para deixar a zona de rebaixamento.

O Alvinegro, para esse duelo, não terá Kayke, Charles, João Pedro, Gui Negão, Memphis Depay e Hugo, entregues ao departamento médico. Já Matheuzinho, suspenso, também é outra baixa na equipe.

Como chega o Vasco para o confronto?

Já o Vasco chega embalado, somando duas vitórias consecutivas. Na Copa do Brasil venceu o Paysandu por 2 a 0, e também triunfou sobre o São Paulo por 2 a 1 na última rodada do Brasileirão.

Jair e Mateus Carvalho, com problemas físicos, não têm condições de jogo e serão baixas. No restante, Renato Gaúcho deve ter todos os outros atletas à disposição.

Onde assistir a Corinthians x Vasco?

O duelo entre Corinthians x Vasco terá transmissão da Globo e Premiere.

Prováveis escalações

Corinthians (Técnico: Fernando Diniz)

Hugo Souza (Kauê); Pedro Milans, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Bidu; Raniele, Breno Bidon, André e Garro; Lingard e Yuri Alberto.

Vasco (Técnico: Renato Gaúcho)

Léo Jardim; Paulo Henrique, Saldivia, Robert Renan e Cuiabano; Barros, Thiago Mendes e Tchê Tchê; Rojas, Andrés Gómez e David.