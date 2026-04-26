Red Bull Bragantino x Palmeiras: onde assistir ao vivo e horário

Publicado em 26 de abril de 2026 às 06h44.
Palmeiras e RB Bragantino medem forças neste domingo, a partir das 18h30, em Bragança Paulista, pela 13ª rodada do Brasileirão.
O Palmeiras segue na liderança do Campeonato Brasileiro com 29 pontos. Na última rodada, o Verdão venceu o Athletico-PR por 1 a 0 no Allianz Parque, com gol marcado pelo zagueiro Gustavo Gómez.
O Red Bull Bragantino ocupa a 8ª colocação da competição, somando 17 pontos. A equipe de Bragança Paulista vem embalada por vitória sobre o Remo, por 4 a 2, em casa.
O confronto válido pelo Brasileirão terá transmissão exclusiva no Premiere (pay-per-view).
Bragantino (4-2-3-1): Tiago Volpi; Hurtado, Pedro Henrique, Gustavo Marques, Juninho Capixaba; Gabriel, Matheus Fernandes; Marcelinho Braz, Lucas Barbosa, Vinicinho; Pitta. Técnico: Vagner Mancini
Palmeiras (4-4-2): Carlos Miguel; Giay, Gustavo Gomez, Bruno Fuchs, Arthur; Allan, Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Jhon Arias; Flaco López, Sosa. Técnico: Abel Ferreira
Local: Estádio Cicero de Souza Marques, em Bragança Paulista
Data e Horário: Domingo (26), às 18h30 (horário de Brasília)
Transmissão: Premiere