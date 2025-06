Corinthians recebe notificação de Memphis Depay por valores pendentes de R$ 6 milhões

O atacante Memphis Depay notificou oficialmente o Corinthians, nesta terça-feira, 24, cobrando aproximadamente R$ 6 milhões em valores pendentes. O jogador mencionou que, caso a pendência não seja resolvida, poderá não cumprir com sua obrigação de se apresentar ao time na próxima reapresentação, marcada para sábado, 28.

No entanto, a diretoria do clube acredita que a situação será resolvida até o fim desta semana e não vê risco na ausência do atleta.

Os valores em questão referem-se a premiações do Campeonato Paulista e direitos de imagem. A cobrança já havia sido feita anteriormente, em 15 de maio, pelos advogados do jogador, ainda sob a gestão do presidente afastado Augusto Melo. Na época, foi dado um prazo de 30 dias para o pagamento, sem que o Corinthians apresentasse qualquer retorno. Sem resposta, o jogador voltou a notificar a equipe esta semana.

A diretoria do Corinthians, por sua vez, garante que os salários do elenco estão em dia, mas reconhece que a gestão anterior deixou pendências relativas a premiações, luvas e direitos de imagem, que ainda não foram quitadas. Memphis Depay é um dos atletas mais insatisfeitos com essa situação.

O contrato do atacante com o Corinthians vai até 31 de julho de 2026, e ele recebe um salário superior a R$ 3 milhões mensais. Esse valor pode ser aumentado com bônus por metas alcançadas. Durante a negociação para sua contratação, parte de seu salário seria pago pela patrocinadora máster do clube, a Esportes da Sorte, informou o jornal Estadão. O então diretor jurídico do Corinthians, Leonardo Pantaleão, havia recomendado que fosse firmado um contrato com a casa de apostas, com o acréscimo de um seguro para garantir os pagamentos, já que a empresa estava sendo investigada pela Operação Integration, ação que apura esquemas fraudulentos em jogos de azar. A diretoria alvinegra decidiu prosseguir com o acordo por entender que não haveria riscos para o clube.

Desde sua chegada ao Corinthians, em julho de 2024, Memphis Depay tem sido uma das principais figuras do time, com 13 gols e 14 assistências em 42 partidas. Sua contribuição foi decisiva na conquista do título do Campeonato Paulista, ao vencer o Palmeiras, e no desempenho do time no Campeonato Brasileiro, quando, na reta final da competição, o clube conseguiu sair da zona de rebaixamento e garantir uma vaga para a Libertadores.