UFC China: Brasil soma quatro vitórias, e Song Yadong nocauteia no evento principal

O chinês Song Yadong venceu Umar Nurmagomedov por nocaute no segundo round do UFC China, neste sábado, em Xangai, e alcançou a quarta vitória em quatro lutas disputadas no país. Sexto colocado no ranking do peso-galo, Yadong superou o primo de Khabib Nurmagomedov diante da torcida chinesa e conquistou a maior vitória de sua carreira.

O confronto começou com Yadong mais ativo na trocação. Umar, por sua vez, conseguiu levar a luta para o solo durante o primeiro assalto, mas não avançou na posição. O chinês escapou da tentativa do russo, retomou a luta em pé e levou o duelo ao segundo round.

No segundo assalto, Yadong defendeu novas tentativas de queda de Nurmagomedov e encerrou o combate a 1m48s, após acertar um upper em contra-ataque. O resultado manteve o retrospecto de Yadong sem derrotas em confrontos realizados na China.

O Brasil também teve participação no card realizado em Xangai. No coevento principal, Denise Gomes enfrentou a chinesa Yan Xiaonan pelo peso-palha e encerrou o confronto ainda no primeiro round.

Denise Gomes nocauteou Yan Xiaonan aos 4m49s do primeiro assalto e chegou à quinta vitória consecutiva na categoria peso-palha. Com a sequência, a brasileira se aproximou de uma eventual disputa pelo cinturão contra Mackenzie Dern, também do Brasil.

Brasileiros somam quatro vitórias no UFC China

No restante do card principal, Levi Rodrigues Jr. foi derrotado pelo chinês Liu Ce, que venceu por nocaute aos 4m26s do primeiro round. Foi a única outra participação brasileira na parte principal do evento.

No card preliminar, os três representantes do Brasil venceram seus confrontos. André Lima finalizou Namsrai Batbayar, da Mongólia, com uma guilhotina no terceiro round. Hector Santiago nocauteou Lawrence Lui, da Nova Zelândia, aos 53 segundos do segundo assalto, enquanto Júlia Polastri superou a chinesa Xiong Jingnan por nocaute no primeiro round.

UFC China com quatro vitórias, enquanto Levi Rodrigues Jr. registrou a única derrota entre os brasileiros citados no evento. Com os resultados de Denise Gomes, André Lima, Hector Santiago e Júlia Polastri, o Brasil terminou ocom quatro vitórias, enquanto Levi Rodrigues Jr. registrou a única derrota entre os brasileiros citados no evento.

Veja os resultados do UFC China:

CARD PRINCIPAL:

Song Yadong venceu Umar Nurmagomedov por nocaute a 1m48s do 2º round

Denise Gomes venceu Yan Xiaonan por nocaute aos 4m49s do 1º round

Kai Asakura venceu Aori Qileng por nocaute técnico aos 34s do 2º round

Su Mudaerji venceu Alex Perez por decisão unânime (29-28, 29-28, 29-28)

Liu Ce venceu Levi Rodrigues Jr. por nocaute aos 4m26s do 1º round

Bilal Hasan venceu Nilson Rojas por nocaute aos 2m28s do 2º round

CARD PRELIMINAR: