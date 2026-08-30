UFC China: Brasil soma quatro vitórias, e Song Yadong nocauteia no evento principal

Song Yadong nocauteia Umar Nurmagomedov no UFC China; veja os resultados (Jade Gao/AFP)
Repórter
Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09h19.
O chinês Song Yadong venceu Umar Nurmagomedov por nocaute no segundo round do UFC China, neste sábado, em Xangai, e alcançou a quarta vitória em quatro lutas disputadas no país. Sexto colocado no ranking do peso-galo, Yadong superou o primo de Khabib Nurmagomedov diante da torcida chinesa e conquistou a maior vitória de sua carreira.
O confronto começou com Yadong mais ativo na trocação. Umar, por sua vez, conseguiu levar a luta para o solo durante o primeiro assalto, mas não avançou na posição. O chinês escapou da tentativa do russo, retomou a luta em pé e levou o duelo ao segundo round.
No segundo assalto, Yadong defendeu novas tentativas de queda de Nurmagomedov e encerrou o combate a 1m48s, após acertar um upper em contra-ataque. O resultado manteve o retrospecto de Yadong sem derrotas em confrontos realizados na China.
O Brasil também teve participação no card realizado em Xangai. No coevento principal, Denise Gomes enfrentou a chinesa Yan Xiaonan pelo peso-palha e encerrou o confronto ainda no primeiro round.
Denise Gomes nocauteou Yan Xiaonan aos 4m49s do primeiro assalto e chegou à quinta vitória consecutiva na categoria peso-palha. Com a sequência, a brasileira se aproximou de uma eventual disputa pelo cinturão contra Mackenzie Dern, também do Brasil.
No restante do card principal, Levi Rodrigues Jr. foi derrotado pelo chinês Liu Ce, que venceu por nocaute aos 4m26s do primeiro round. Foi a única outra participação brasileira na parte principal do evento.
No card preliminar, os três representantes do Brasil venceram seus confrontos. André Lima finalizou Namsrai Batbayar, da Mongólia, com uma guilhotina no terceiro round. Hector Santiago nocauteou Lawrence Lui, da Nova Zelândia, aos 53 segundos do segundo assalto, enquanto Júlia Polastri superou a chinesa Xiong Jingnan por nocaute no primeiro round.Com os resultados de Denise Gomes, André Lima, Hector Santiago e Júlia Polastri, o Brasil terminou o UFC China com quatro vitórias, enquanto Levi Rodrigues Jr. registrou a única derrota entre os brasileiros citados no evento.
CARD PRINCIPAL:
CARD PRELIMINAR: