Atlético-MG X Athletico-PR: onde assistir ao vivo e horário

Luiz Anversa
Repórter

Publicado em 5 de abril de 2026 às 06h58.

O Atlético-MG recebe o Athletico-PR neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).

As duas equipes chegam ao duelo em momentos distintos, mas ocupando posições importantes na tabela da competição nacional.

Atlético-MG vem de goleada

O Atlético-MG chega com moral elevada após um grande resultado longe de seus domínios. Na última quinta-feira, o Galo goleou a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá.

Com o resultado, o time alvinegro soma 11 pontos e ocupa atualmente a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro.

Athletico-PR tenta reação

O Athletico-PR faz boa campanha no Brasileirão, mas chega ao confronto após um resultado negativo. Na última quarta-feira, o Furacão foi derrotado por 3 a 0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova.

Apesar do revés, o time paranaense soma 16 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.

Ficha técnica

Competição: Campeonato Brasileiro – 10ª rodada
Data: Domingo, 5 de abril
Horário: 17h30 (horário de Brasília)
Local: Arena MRV, Belo Horizonte
Onde assistir: Globo (tv aberta) e Premiere (pay-per-view)

Arbitragem

  • Árbitro: Matheus Candançan (SP)
  • Assistentes: Neuza Inês Back (SP) e Alessandro Álvaro Rocha de Matos (BA)
  • VAR: Thiago Duarte Peixoto (SP)

Prováveis escalações

Atlético-MG:
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo e Bernard; Cuello, Reinier e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez

Athletico-PR:
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, Dudu e Mendoza; Viveros e Julimar.
Técnico: Odair Hellmann

Mais de Esporte

Corinthians x Internacional: onde assistir e qual o horário do jogo

Palmeiras x Bahia: onde assistir ao vivo e horário

Jogos de hoje, domingo, 5 de abril, onde assistir ao vivo e horários

Quanto custa completar o álbum da Copa em 2026?

Mais na Exame

Esporte

Corinthians x Internacional: onde assistir e qual o horário do jogo

Pop

Cinebiografia 'Michael' mira abertura histórica nas bilheterias

Inteligência Artificial

O que é “shadow AI” — e por que ela virou um problema dentro das empresas

Mundo

Irã oferece recompensa de US$ 60 mil por 'piloto americano invasor'