Atlético-MG X Athletico-PR: onde assistir ao vivo e horário

Publicado em 5 de abril de 2026 às 06h58.
O Atlético-MG recebe o Athletico-PR neste domingo, às 17h30 (horário de Brasília), na Arena MRV, em Belo Horizonte, em partida válida pela 10ª rodada do Campeonato Brasileiro. O confronto terá transmissão ao vivo pela Globo (tv aberta) e pelo Premiere (pay-per-view).
As duas equipes chegam ao duelo em momentos distintos, mas ocupando posições importantes na tabela da competição nacional.
O Atlético-MG chega com moral elevada após um grande resultado longe de seus domínios. Na última quinta-feira, o Galo goleou a Chapecoense por 4 a 0, na Arena Condá.
Com o resultado, o time alvinegro soma 11 pontos e ocupa atualmente a 9ª colocação no Campeonato Brasileiro.
O Athletico-PR faz boa campanha no Brasileirão, mas chega ao confronto após um resultado negativo. Na última quarta-feira, o Furacão foi derrotado por 3 a 0 pelo Bahia, na Arena Fonte Nova.
Apesar do revés, o time paranaense soma 16 pontos e ocupa a 5ª colocação na tabela do Campeonato Brasileiro.
Atlético-MG:
Everson; Natanael (Preciado), Ruan, Lyanco e Renan Lodi; Alan Franco, Victor Hugo e Bernard; Cuello, Reinier e Hulk.
Técnico: Eduardo Domínguez
Athletico-PR:
Santos; Arthur Dias, Aguirre e Léo; Benavídez, Luiz Gustavo, Jadson, Dudu e Mendoza; Viveros e Julimar.
Técnico: Odair Hellmann