Jogos de hoje, terça-feira, 6 de janeiro, onde assistir ao vivo e horários

A terça-feira, 6, será movimentada para os fãs de futebol. O destaque fica por conta dos confrontos decisivos da Copa São Paulo de Futebol Júnior, com grandes clubes como Corinthians, Vasco, Cruzeiro e Ceará em campo, além da sequência das oitavas de final da Copa Africana de Nações, com transmissão multiplataforma.
A agenda também conta com partidas importantes pelos campeonatos Italiano, Inglês, Escocês e Paranaense, além da semifinal da Taça da Liga de Portugal entre Sporting e Vitória de Guimarães.
Veja horários e onde assistir ao vivo aos jogos de futebol de hoje
Copa São Paulo de Futebol Júnior
- 8h45 - América-SP x Inter de Limeira - Paulistão (YouTube)
- 11h - CSA x Bahia - Xsports
- 12h45 - Flamengo-SP x Capivariano - Paulistão (YouTube)
- 13h - Santa Fé x Volta Redonda - Paulistão (YouTube)
- 13h - Tanabi x América-RN - Paulistão (YouTube)
- 13h - Bandeirante x Botafogo-SP - Paulistão (YouTube)
- 13h - Juventus x São Bento - Paulistão (YouTube)
- 15h - Guanabara City x Vasco - Record News e Xsports (TV e YouTube)
- 15h - Rio Branco-ES x Vitória - Xsports (YouTube)
- 15h15 - Atlético-BA x Chapecoense - Ulisses TV
- 15h15 - Sobradinho x Goiás - Paulistão (YouTube)
- 15h15 - Tuna Luso x Santa Cruz - Paulistão (YouTube)
- 15h15 - FC Cascavel x Retrô - Paulistão (YouTube)
- 17h15 - XV de Jaú x Trindade - Paulistão (YouTube)
- 17h15 - I9 Futebol Clube x Velo Clube - Paulistão (YouTube)
- 18h - Comercial x Noroeste - Paulistão (YouTube)
- 18h15 - Francana x Barra - Paulistão (YouTube)
- 18h45 - Araçatuba x Oeste - Paulistão (YouTube)
- 18h45 - Assisense x Guarani - Paulistão (YouTube)
- 19h15 - Grêmio Prudente x Olímpico - Paulistão (YouTube)
- 19h30 - Luverdense x Corinthians - CazéTV (YouTube)
- 20h15 - Atlético-PI x América-MG - Paulistão (YouTube)
- 20h30 - Esporte de Patos x Cruzeiro - Xsports
- 21h - Maricá x Athletico-PR - Paulistão (YouTube)
- 21h - Naviraiense x Athletic - Paulistão (YouTube)
- 21h30 - Carajás x Ceará - CazéTV (YouTube)
Copa Africana de Nações – Oitavas de final
- 13h - Argélia x RD Congo - Band, BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
- 16h - Costa do Marfim x Burkina Faso - BandPlay, Band.com.br, BandSports e Esporte na Band (YouTube)
Campeonato Italiano
- 11h - Pisa x Como - Disney+
- 14h - Lecce x Roma - ESPN 4 e Disney+
- 16h45 - Sassuolo x Juventus - Xsports e Disney+
Campeonato Inglês
- 17h - West Ham x Nottingham Forest - ESPN e Disney+
Campeonato Escocês
- 17h - Rangers x Aberdeen - Canal GOAT e OneFootball
Taça da Liga de Portugal – Semifinal
- 17h - Sporting x Vitória de Guimarães - ESPN 4 e Disney+
Copa do Rei
- 15h - Granada x Rayo Vallecano - ESPN 2 e Disney+
Campeonato Catarinense
- 19h - Chapecoense x Brusque - SportyNet (YouTube)
Campeonato Cearense
- 19h - Maracanã x Ferroviário - TV Ceará, TVC e FCFTV (YouTube)
Campeonato Paranaense
- 20h - São Joseense x Galo Maringá - Canal GOAT (YouTube)
Onde assistir ao vivo o jogo do Corinthians hoje pela Copinha?
O jogo Luverdense x Corinthians terá transmissão ao vivo no CazéTV, às 19h30.
Que horas é o jogo do Vasco hoje pela Copinha?
O jogo Guanabara City x Vasco começa às 15h, com transmissão ao vivo na Record News e Xsports.
Qual canal vai passar o jogo do Ceará hoje pela Copinha?
O jogo Carajás x Ceará terá transmissão ao vivo no CazéTV, às 21h30.
Quais jogos de futebol vão passar ao vivo hoje?
Globo
Nenhum jogo vai passar na Globo nesta terça-feira, 6.
SBT
Nenhum jogo vai passar no SBT nesta terça-feira, 6.
Record
15h - Guanabara City x Vasco - Copinha (Record News)
Band
13h - Argélia x RD Congo - Copa Africana de Nações
Quais jogos vão passar ao vivo na TV fechada?
ESPN
- 14h - Lecce x Roma - Italiano
- 15h - Granada x Rayo Vallecano - Copa do Rei
- 17h - West Ham x Nottingham Forest - Inglês
- 17h - Sporting x Vitória de Guimarães - Taça da Liga de Portugal
BandSports
- 13h - Argélia x RD Congo - Copa Africana de Nações
- 16h - Costa do Marfim x Burkina Faso - Copa Africana de Nações
Onde assistir e quais jogos vão passar ao vivo e online hoje?
Paulistão (YouTube)
- Vários jogos da Copinha ao longo do dia
CazéTV (YouTube)
- 19h30 - Luverdense x Corinthians - Copinha
- 21h30 - Carajás x Ceará - Copinha
BandPlay, Band.com.br e Esporte na Band (YouTube)
- 13h - Argélia x RD Congo - Copa Africana
- 16h - Costa do Marfim x Burkina Faso - Copa Africana
Disney+
- 11h - Pisa x Como - Italiano
- 14h - Lecce x Roma - Italiano
- 15h - Granada x Rayo Vallecano - Copa do Rei
- 16h45 - Sassuolo x Juventus - Italiano
- 17h - West Ham x Nottingham Forest - Inglês
- 17h - Sporting x Vitória de Guimarães - Taça da Liga de Portugal
GOAT (YouTube)
- 17h - Rangers x Aberdeen - Escocês
- 20h - São Joseense x Galo Maringá - Paranaense
1/8
BARCELONA, SPAIN - DECEMBER 27: Vitor Roque poses for the media as he is unveiled as new FC Barcelona player at Spotify Camp Nou on December 27, 2023 in Barcelona, Spain.
(FC Barcelona Unveil New Signing Victor Roque)
2/8
4º Endrick - 1.3M
3/8
Vinicius Junior do Real Madrid
4/8
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Rodrygo of Real Madrid celebrates after scoring his team's third goal during the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 8, 2023 in Rabat, Morocco.
(Al Ahly v Real Madrid CF: Semi Final - FIFA Club World Cup Morocco 2022)
5/8
Lucas Moura, no Tottenham durante a UEFA Champions League
(LONDON, ENGLAND - OCTOBER 12: Lucas Moura of Tottenham Hotspur during the UEFA Champions League group D match between Tottenham Hotspur and Eintracht Frankfurt at Tottenham Hotspur Stadium on October 12, 2022 in London, England. (Photo by James Gill - Danehouse/Getty Images))
6/8
Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa.
(Lucas Paquetá em partida do Brasil contra a Colômbia pelas eliminatórias da Copa)
7/8
Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos
(Gabriel Jesus doou uma camisa autografada. CBF também doou objetos)
8/8
Oscar, jogador da seleção brasileira
(size_960_16_9_Oscar.jpg)