Barcelona x Espanyol: horário, onde assistir e prováveis escalações

Barcelona x Espanyol se enfrentam neste sábado, 11, às 13h30, no horário de Brasília, no estádio Camp Nou. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.

Como chega o Barcelona para o confronto

Na primeira posição de LaLiga, o Barcelona quer seguir se distanciando do rival Real Madrid. Com 76 pontos, a equipe chega precisando retomar a confiança após perder para o Atlético de Madrid, em casa, por 2 a 0, pela Champions League.

No entanto, justamente por precisar buscar o resultado e tentar uma remontada na semana que vem, em Madrid, o técnico Hansi Flick pode poupar alguns jogadores diante do Espanyol.

Como chega o Espanyol para o confronto

Já o Espanyol está na décima posição na tabela, com 38 pontos, e vem de empate por 0 a 0 com o Real Betis na última rodada do Campeonato Espanhol.

Onde assistir a Barcelona x Espanyol

O duelo entre Barcelona x Espanyol será transmitido pela Disney+. A partida está marcada para as 13h30 deste sábado.

Prováveis escalações

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Gavi, Fermín e Marc Casadó; Lamine Yamal, Ferran Torres e Bardghji.

Espanyol (Técnico: )

Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Ngonge, Urko, Lozano e Dolan; Expósito e Roberto Fernández.