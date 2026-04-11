Barcelona x Espanyol: horário, onde assistir e prováveis escalações

Barcelona é líder de La Liga e quer seguir mantendo a distância do rival Real Madrid ((Foto de Aitor Alcalde/Getty Images))
Colaboradora
Publicado em 11 de abril de 2026 às 05h43.
Barcelona x Espanyol se enfrentam neste sábado, 11, às 13h30, no horário de Brasília, no estádio Camp Nou. A partida é válida pela 31ª rodada do Campeonato Espanhol.
Na primeira posição de LaLiga, o Barcelona quer seguir se distanciando do rival Real Madrid. Com 76 pontos, a equipe chega precisando retomar a confiança após perder para o Atlético de Madrid, em casa, por 2 a 0, pela Champions League.
No entanto, justamente por precisar buscar o resultado e tentar uma remontada na semana que vem, em Madrid, o técnico Hansi Flick pode poupar alguns jogadores diante do Espanyol.
Já o Espanyol está na décima posição na tabela, com 38 pontos, e vem de empate por 0 a 0 com o Real Betis na última rodada do Campeonato Espanhol.
O duelo entre Barcelona x Espanyol será transmitido pela Disney+. A partida está marcada para as 13h30 deste sábado.
Joan García; Ronald Araújo, Pau Cubarsí, Eric Garcia e Alejandro Baldé; Gavi, Fermín e Marc Casadó; Lamine Yamal, Ferran Torres e Bardghji.
Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera e Romero; Ngonge, Urko, Lozano e Dolan; Expósito e Roberto Fernández.